Мать P. Diddy сделала публичное заявление после ареста ее сына и обвинений в насилии и секс-торговле

Мать американского рэпера и продюсера P. Diddy сделала первое публичное заявление после того, как ее сына арестовали и выдвинули против него серьезные обвинения, что касаются насилия и секс-торговли людьми.

Дженис Смоллс Комбс прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг Шона Кобмса (настоящее имя исполнителя), пишет Daily Mail. Мать рэпера говорит, что расстроена из-за ужасных обвинений, что инкриминируют ее сыну. Дженис убеждена, что это все не является правдой. Конечно, женщина подчеркнула, что ее сын допускал ошибки и не является идеальными, впрочем, преступления, в которых его подозревают, что он не совершал. По крайней мере именно так она считает.

P. Diddy с мамой / Фото: Associated Press

"Я обращаюсь к вам как мать, которая опустошена и глубоко расстроена обвинениями, которые выдвинуты против моего сына. Мучительно видеть, что моего сына судят не за правду, а за рассказ, созданный из лжи. Быть свидетелем того, что похоже на публичный самосуд над моим сыном до того, как он у него была возможность доказать свою невиновность, является слишком невыносимой болью, чтобы передать ее словами. Я здесь не для того, чтобы изображать своего сына идеальным, потому что он таков не является", - говорит женщина.

Дженис Смоллс Комбс убеждена, что обвинения в ее сына посыпались после иска его бывшей Кэсси Вентуры. Мол, P. Diddy не хотел огласки этого дела, поэтому урегулировал вопрос финансово. Впрочем, по мнению женщины, поэтому на ее сына посыпались остальные обвинения. Впрочем, Дженис Смоллс Комбс убеждена, что это не жертвы, а люди, желающие, чтобы им заплатить так же, как и Кэсси Вентуре.

P. Diddy с мамой / Фото: Associated Press

"Эта ложь, которую ему закидывает, мотивирована теми, кто ищет финансовую выгоду, а не справедливости. Эти лица увидели, как быстро гражданская юридическая команда моего сына урегулировала иск его бывшей девушки, поэтому они верят, что могут быстро получить деньги, ложно обвинив моего сына. Недостаточная откровенность по одному вопросу не означает, что мой сын виновен в отвратительных и серьезных обвинениях, выдвинутых против него", — говорит женщина.

Дженис Смоллс Комбс подчеркнула, что ей больно наблюдать за тем, как ее сына якобы поливают враньем и портят его имидж, даже не услышав его собственной версии. Женщина убеждена, что P. Diddy не совершал тех преступлений, в которых его обвиняют. Более того, она верит, что ее сына оправдают и отпустят из-под ареста.

Верх цинизма! Мама P.Diddy просит сжалиться над сыном | Подробности скандала

"Действительно больно наблюдать, как мир так быстро и легко оборачивается против моего сына из-за лжи и ошибочных представлений, даже не выслушав его сторону и не предоставив ему возможности представить ее. Мой сын не такой монстр, каким его рисуют. Я могу только молиться, что буду жива, чтобы увидеть, как он говорит свою правду и будет оправдан", — добавила женщина.

Напомним, весь Голливуд потряс серьезный скандал, который разгорелся вокруг P. Diddy. В частности, в украинском шоу-бизнесе его тоже обсуждают. Недавно певицы Камалия, Джамала и Злата Огневич прокомментировали ужасные обвинения, выдвинутые против рэпера.

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