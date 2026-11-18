Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Мать покойной американской актрисы Хайден Панеттьери — Лесли Фогель — объяснила, почему проигнорировала похороны дочери, а также поставила под сомнение официальную версию причины ее смерти.

Звезда сериала «Нэшвилл» ушла из жизни 16 августа в возрасте 36 лет. Церемония прощания с актрисой прошла 19 сентября в Малибу, штат Калифорния. Мать Хайден Панеттьери проигнорировала похороны дочери. В интервью Inside Edition Лесли Фогель призналась, что была приглашена на церемонию прощания, однако сознательно не пошла. По словам женщины, там присутствовали люди, считавшие ее «ужасной матерью». Поэтому она своим присутствием не хотела провоцировать конфликт.

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«Я знала, что некоторые из присутствующих хотели верить, якобы я ужасная мать, ведь Хайден злилась и делала разные заявления. Я просто тоже не хотела усложнять ситуацию. Наверное, так было даже к лучшему», — прокомментировала женщина.

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Хайден Панеттьери / © Associated Press

В то же время Лесли Фогель поставила под сомнение официальную причину смерти Хайден Панеттьери, которую признали несчастным случаем. Женщина убеждена, что за это должен отвечать бойфренд актрисы Брайан Хикерсон, с которым она периодически встречалась с 2018 года. В тот роковой день мужчина тоже был рядом с Хайден Панеттьери.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери ушла из жизни 16 августа в возрасте 36 лет. Бойфренд артистки обнаружил ее бездыханное тело в апартаментах и вызвал скорую. В разговоре с диспетчером речь шла о передозировке и попытках реанимации. К слову, Брайан Хикерсон ввел Хайден Панеттьери наркан — препарат, устраняющий последствия опиоидной передозировки. По прибытии медики ничего не смогли сделать и констатировали смерть артистки.

В то же время полицейские взялись за расследование смерти Хайден Панеттьери. К делу также присоединилось Управление по борьбе с наркотиками. Расследование показало, что незадолго до смерти актриса приобрела у дилера оксикодон. Таблетки оказались с примесями фентанила, передозировка которым и привела к смерти.

Напомним, недавно умер народный артист Украины Евгений Шах. Именно он подарил голос Дамблдору в серии фильмов о Гарри Поттере.

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