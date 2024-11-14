Мать покойного Узелкова рассказала о напряженных отношениях с его экс-женой и почему не пустила ее на похороны

Мать покойного боксера Вячеслава Узелкова – Зинаида Узелкова – рассказала о напряженных отношениях с экс-женой сына Мариной Боржемской и ответила, почему не пустила ее на похороны.

По словам мамы спортсмена, она не общалась с сыном, пока тот был в браке с Боржемской. Зинаида Узелкова убеждена, что причиной тому была именно Марина, мол, она не позволяла это делать. Причины мама боксера не знает, потому что уверяет, что "никогда не настраивала сына против семьи и ничего плохого не говорила". Общаться они начали только в 2020 году, когда у Узелкова появилась новая избранница, которая посоветовала восстановить связь. К слову, боксер развелся с Боржемской в 2018 году.

"Они поженились, начали жить и с тех пор как рукой отрезало. Она не позволяла со мной общаться. Что она там ему говорила – он никогда не рассказывал. Он ее так любил и оберегал, что никогда ничего плохого не говорил. Она не хотела с нами встречаться и общаться, соответственно, и Славик тоже прекратил с нами общаться. Мы его никогда не настраивали против его семьи, и ничего плохого не говорили", — рассказала Зинаида Узелкова в интервью "Фокусу".

Вячеслав Узелков с мамой

Вячеслава Узелкова не стало 9 ноября, а прощание с ним состоялось 11 ноября. На похоронах были его дети – Роберт и Оливия. Зинаида Узелкова говорит, что Марину Боржемскую она не пропустила на прощание. Более того, мама боксера была против и детей. Однако тренер убедила, что сын и дочь должны попрощаться с отцом. Однако, по словам мамы Узелкова, дети должны были появиться в жизни отца значительно раньше. Хотя Зинаида Узелкова убеждена, что именно Боржемская мешала их общению.

"Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мигом назад. Не хочу, не надо, чтобы она шла. Она только негатив к нему несла. А она начала ко мне говорить: "У вас нет права, это дети, дети должны прийти". Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться", — говорит Зинаида Узелкова.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская

Однако сама Марина Боржемская раньше рассказывала совсем другое. Она говорила, что не запрещает детям общаться с отцом. Тренерша отмечала, что у сына и дочери есть телефоны, поэтому с ними можно связаться. Когда началась полномасштабная война, они действительно возобновили общение, но оно быстро сошло на нет.

"Роберт сказал: "Мам, уже не за что цепляться. Мне уже даже не интересно проводить с ним время". Они пришли и попросили, чтобы я не пытались их просить общаться с ним", — говорила тогда Марина.

Кстати, недавно Боржемская сделала публичное заявление. Она попросила прекратить манипулировать смертью боксера и заявила, что ее дети стали получать угрозы. Также тренер подчеркнула, что они развелись еще шесть лет назад и никто не знает, что происходило в их семье. Боржемская добавила, что вместо этого стоит почтить память Узелкова.

Пост Марины Боржемской

"Дорогие СМИ, я очень прошу прекратить манипулировать смертью Вячеслава Узелкова. Вы подвергаете опасности моих детей, которые получают угрозы после ваших додуманных статей. Дорогие комментаторы, никто из вас не знает, что происходило в наших отношениях и в нашей семье. Мы развелись шесть лет назад и каждый пошел своим путем. Лучше помолитесь за душу Вячеслава, почтите память ушедшего человека и не направляйте свою агрессию на живых", - написала Марина.

Напомним, Вячеслав Узелков умер 9 ноября. Уже 11 ноября боксера похоронили в Виннице.

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