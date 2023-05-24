Мать-предательница скандальных ANNA MARIA лишилась руководящей должности в аннексированном Крыму

Мать участниц скандального дуэта ANNA MARIA, состоящего из близнецов Анны и Марии Опанасюк Лариса Опанасюк осталась без госдолжности в аннексированном россией Крыму.

Как сообщает ряд РосСМП, Лариса Опанасюк по собственному желанию уволилась с должности "уполномоченного по правам человека".

Отметим, что мать артисток поддержала оккупационную власть сразу после аннексии полуострова. Предательница осталась тем жить и, более того, начала работать на оккупантов. С 2014 по 2019 год Опанасюк занимала должность "замглавы правительства" аннексированного Крыма. В 2019-м ее избрали "уполномоченным по правам человека" в Крыму сроком на пять лет.

Лариса Опанасюк

По информации СМИ, у Ларисы Опанасюк даже есть особенная "награда" от оккупационного правительства "за возвращение Крыма". Отец Анны и Марии также поддержал власти РФ и занимает должность судьи на оккупированном полуострове.

Напомним, что сами Анна и Мария Опанасюк определенное время четко не высказывали свою позицию. Так вот, в 2019 году артистки попали в скандал, когда во время нацотбора на "Евровидение" не смогли дать четкий ответ – чей Крым.

ANNA MARIA / Фото: instagram.com/annamariaduet

В апреле 2023 года сестры записали видеообращение, в котором заявили о своей позиции. Сказали, что Крым – это украинская земля и что они с самого начала полномасштабного вторжения поддерживают Украину. Относительно своих родителей-предателей, артистки назвали их отдельными людьми, за которых они "не должны нести ответственность".

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