Мать Сергея Сивохо рассказала, что повезет прах сына на оккупированный восток Украины и объяснила, почему

Мать экс-игрока КВН, актера и ведущего Сергея Сивохо, которого не стало 17 октября, рассказала, что хочет похоронить прах сына в Донецкой области, где покоятся родные шоумена.

Мать умершего артиста рассказала, что в Донецке уже покоятся отец, дедушка и бабушка Сивохо. Впрочем, женщина по-прежнему колеблется, насколько правильной была эта идея.

"Прах Сергея планирую перевезти в Донецк. На центральном кладбище в Донецке похоронен его отец, дедушка и две бабушки. Как вы считаете, разве я не правильно делаю, что хочу, чтобы он покоился с родными?" – со слезами сказала женщина, пишет оboz.ua.

Сергей Сивохо / Фото: Инвестиционный форум RE:think

Жена поддержала идею свекрови с погребением мужа на родной земле рядом с близкими.

Теперь семья планирует, как перевезти прах Сивохо в Донецк. Мать уверена, что их возвращение на родину будет сложным испытанием. Впрочем, обещает, что сделает все должным образом. Друзья Сивохо тоже помогут с организацией.

"Как буду ехать назад – еще неизвестно. Знаю лишь, что участники КВН – друзья сына – будут передавать меня из рук в руки. Я все сделаю, как нужно, не думайте – его друзья все необходимое уже готовят. Не могу, так тяжело… ", – едва произнесла мать Сивохи.

Сергей Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

78-летняя женщина до сих пор не справляется с потерей единственного сына. Однако преодолевает все препятствия на пути, чтобы сделать лучше для умершего. В частности, в Киев на прощание с актером мать ехала из Донецка сначала через пункт пропуска Колотиловка, а затем в специальном эвакуационном поезде из Сум.

Также, по словам матери актера, стало известно, что церемония прощания состоялась не только в Киеве, но и в Германии, где умер Сергей Сивохо.

Напомним, что 3 ноября в Октябрьском Дворце состоялось прощание с экс-игроком КВН, украинским актером, ведущим, членом жюри "Лиги смеха" и политиком Сергеем Сивохо. Собралось много поклонников творчества артиста, его родных и друзей. Провести шоумена в последний путь также пришли звездные коллеги. Среди присутствующих были шоумен Владимир Дантес, актер и режиссер Руслан Ханумак, Народный артист Украины Станислав Боклан и другие.

Читайте также: