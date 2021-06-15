Матвиенко и Мирзоян умилили фото жарких поцелуев в годовщину брака

Пара празднует "льняную свадьбу".

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян празднуют "льняную свадьбу".

Четыре года назад, 8 июня, влюбленные расписались в одном из киевских загсов, а 15-го — сыграли свадьбу. По этому случаю артисты поздравили друг друга на своих страницах в Instagram.

В частности, Тоня опубликовала фото поцелуя с избранником за праздничным столом.

instagram.com/tonya_matvienko

"Поздравляю, Арсен! 4 года официально нам! Может и мало, но счастливые", — написала исполнительница.

Со своей стороны, Мирзоян запостил в фотоблог романтическую фотографию с женой. На снимке пара также целуется, сидя в авто. В руках Тоня держит букет красных роз.

instagram.com/arsen_mirzoian

"У нас сегодня годовщина! Люблю тебя, моя Бусинка! Цитируя классика: "Поцілую тебе, поцілую! Поцілую тебе, пригорну! І розкажу тобі, кохана, як я сильно тебе люблю!"- отметил звезда.

Публикации изрядно порадовали поклонников известной пары. В комментариях пользователи поздравили знаменитостей и оставили кучу пожеланий и комплиментов.

Поздравляем! Берегите друг друга

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Напомним, на днях Тоня Матвиенко в веночке с ромашками и белом платье показала видео с росписи с Мирзояном. Артистка рассказала о важной дате в ее жизни.

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