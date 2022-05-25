Матвиенко о скандале с Билозир: "Оксана забыла, что у нас был с ней разговор"

Матвиенко о скандале с Билозир: "Оксана забыла, что у нас был с ней разговор"

Украинская певица Тоня Матвиенко прокомментировала скандал, который разгорелся между ней и коллегой по сцене Оксаной Билозир.

Как известно, месяц назад Билозир обвинила Олю Полякову и Тоню Матвиенко в том, что артистки "нагло перепевают ее песни, несмотря на авторское право, интеллектуальные права и прожитую Билозир жизнь в ее песнях".

Впрочем, Матвиенко в программе "Звездный путь" отметила, что вообще-то имела разговор с Билозир, и та позволила ей исполнять свою песню. Более того, Матвиенко пела эту песню еще в 2013 году.

"Там больше касалось меня, потому что Оля, Скорик Билозир не касается (Мирослав Скорик – автор музыки к песне "Мелодія" – прим.ред), это просто ее что-то там задело. А песня "Коханий" да, это песня Билозир. Я хотела, чтобы все услышали, что у меня действительно был с ней разговор, она мне разрешила. Может, Оксана забыла. Я ей напомнила, что она разрешала. Не хотелось не то, чтобы ссориться… В этой истории было разрешение. Я Оксане позвонила, сказала, – : "Хорошо, пой". Не знаю, чего она… Может, Оксана сама выразила свое мнение у себя в Facebook, не думала, что будет такое внимание к этому всему. Зато вспомнили песню "Любимый", это тоже хорошо", — отметила Матвиенко.

Читайте также: