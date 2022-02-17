Матвиенко ответила на упреки, что привела Мирзояна домой и выжила родного отца

Артистка прокомментировала оскорбительные комментарии хейтеров.

Украинская певица Тоня Матвиенко ответила хейтерам на комментарии.

Так, в рубрике "Хейтеры атакуют" программы ЖВЛ артистка прокомментировала оскорбительные сообщения и обвинения. В основном юзеры осуждают отношения исполнительницы с певцом Арсеном Мирзояном. В частности, хейтеры пишут, что Тоня "запала на альфонса".

"А кто у нас такой альфонс? Что это значит? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой", – прокомментировала знаменитость.

instagram.com/tonya_matvienko

Также звезда ответила на упрек о том, что она любит чужих мужчин: "Да, вот родилась и себе поставила галочку – как выросту, буду любить только чужих мужиков. Я думаю, что у вас тоже есть много чего, о чем вы думаете, но не реализуете. И мне завидуете!".

Кроме того, пользователям не дает покоя то, что в свои 40 лет Тоня живет с родителями. Со своей стороны, певица призналась, что и сама из-за этого переживает, поскольку не нравится жить с мамой. Впрочем, совместное проживание для нее удобно тем, что всегда есть на кого оставить младшую дочь.

instagram.com/tonya_matvienko

Но были такие пользователи, которые писали, что Тоня привела нового мужчину домой и выжила родного отца.

"Это я знаю, это интервью мамино немного не так было донесено. Нет, все нормально. Отец, это с мамой у них там свои проблемы. Не из-за меня, поверьте!" – отметила исполнительница.

Хейтеры атакуют: Тоня Матвиенко отвечает на комментарии своих хейтеров

Напомним, в прошлом году Нина Матвиенко призналась, что после 50 лет супружеской жизни выгнала из дома своего мужа, художника Петра Гончара. Впрочем, впоследствии артистка заявила, что не будет с ним разводиться и добавила, что сожалеет о том, что вынесла проблемы в браке.

Нина Матвиенко с мужем / instagram.com/tonya_matvienko

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