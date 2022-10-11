Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Матвиенко показала видео, которое ей во время обстрелов Киева записала мама: "Здесь праздник, а рядом смерть"

Дата публикации
Просмотры
1864
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Матвиенко показала видео, которое ей во время обстрелов Киева записала мама: "Здесь праздник, а рядом смерть"

Нина и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нина Матвиенко во время массированных ракетных обстрелов записала эмоциональное видео для дочери.

Вчера, 10 октября, в семье певицы Тони Матвиенко был праздник. Ее маме, народной артистке Украины Нине Митрофановной исполнилось 75 лет.

Впрочем, день выдался совсем не праздничным. Утром россияне ракетами обстреляли Украину. Во время вражеских атак Нина Митрофановна записала эмоциональное видео дочери Тоне.

"Вот мне тех 75 лет, но я не чувствую. А мне цветов много присылают, дай Бог, чтобы этих цветов у меня было больше, чем тех ракет. И как-то это все соединить сегодня так сложно. Здесь вроде бы праздник, а здесь рядом смерть, огонь и бьют по Киеву", – эмоционально сказала исполнительница.

Нина Митрофановна добавила, что оккупантам их позорными обстрелами украинцев не сломать.

"Наши ребята видят все. Все видят! И они не допустят, чтобы в Киеве такое происходило. Это им немного удалось. А мое 75-летие сильнее этих ракет. Мой дух еще сильнее. У меня столько появилось силы, протеста. Мы не позволим! Мы будем молитвой своей защищать Киев, любовью и песней", — добавила Нина Митрофановна.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация