Матвиенко получает соцвыплаты, Фролову обеспечивает муж: на какие деньги живут украинские звезды

Звезды рассказали о своем заработке во время войны.
С начала полномасштабной войны украинские знаменитости существенно потеряли свой заработок.
Актеры стали меньше сниматься, ведь съемки многих кинопроектов приостановили до конца войны. Музыканты активно выступают на благотворительных концертах и средства в основном переводят на помощь Украине. Ведущие потеряли заработки, ведь телеканалы не сосредоточены на выпуске новых проектов.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть, как изменился заработок украинских знаменитостей и на какие средства они сейчас живут.
Наталка Денисенко
У семьи Наталки Денисенко до начала полномасштабной войны был хороший заработок, ведь они с мужем много снимались в разных проектах. Впрочем, сейчас звезда почти не привлечена к съемкам лент, ведь производство многих картин приостановилось до лучших времен.
Впрочем, определенный заработок у Наталки все же есть, хотя и не такой, какой был до полномасштабной войны. Тем временем муж Наталки – актер Андрей Фединчик – служит в рядах ВСУ. У него тоже есть зарплата. Впрочем, у Фединчика нет военного опыта, поэтому оклад у него минимальный.
В настоящее время семья Наталки живет в основном на сбережения, которые им с мужем удалось отложить до начала полномасштабной войны.
Настя Каменских и Потап
Исполнительница рассказывала, что с начала полномасштабной войны они полностью потеряли свой заработок. В частности, деньги отдавали на благотворительность. За свои концерты артисты тоже не брали денег. Они их все переводили на помощь Украине.
Как признавалась Настя, супруги сейчас живут на средства, которые они накопили до вторжения России. Также пара тратит средства, которые откладывала на клипы и другие проекты.
TAYANNA
В начале полномасштабной войны артистка вместе с сыном уехала жить на Бали. Там Татьяна жила со своим бойфрендом. Он помогал артистке финансово. Впрочем, пара разорвала отношения. Мужчина еще некоторое время помогал артистке арендовать жилье.
В настоящее время исполнительница живет с сыном в Польше. Певица признавалась, что у нее есть сбережения, которые она и тратит.
Дмитрий Гордон
Журналист рассказал, что заработок существенно изменился. То, что раньше Дмитрию приносило заработок, сейчас только это отнимает. Знаменитости помогает "сводить концы с концами" его Youtube-канал, который продолжает приносить стабильный доход.
Сергей Притула
С начала полномасштабной войны ведущий полностью потерял свой заработок, а свои накопленные средства начал активно переводить на помощь ВСУ.
Как рассказывал шоумен, его выручила финансовая подушка. Сейчас же определенные заработки у Притулы есть, например, он недавно работал над дубляжем мультфильма "Мавка". Впрочем, работы все равно почти нет.
Тоня Матвиенко
Артистка рассказывала, что в начале войны их семья осталась без основного заработка. Концертная деятельность супругов прекратила приносить им доход.
Тоня с дочерью живет в Великобритании, там исполнительница получает социальные выплаты, на которые они с дочерью живут. Более того, певица пытается отложить какие-то средства, чтобы привезти их в Украину.
Василиса Фролова
Знаменитость сейчас живет с мужем и сыном в Дубае. Ведущая полностью потеряла свой заработок из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас знаменитость за границей обеспечивает муж, который "Warner Brothers".
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