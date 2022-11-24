Матвиенко получает соцвыплаты, Фролову обеспечивает муж: на какие деньги живут украинские звезды

С начала полномасштабной войны украинские знаменитости существенно потеряли свой заработок.

Актеры стали меньше сниматься, ведь съемки многих кинопроектов приостановили до конца войны. Музыканты активно выступают на благотворительных концертах и средства в основном переводят на помощь Украине. Ведущие потеряли заработки, ведь телеканалы не сосредоточены на выпуске новых проектов.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть, как изменился заработок украинских знаменитостей и на какие средства они сейчас живут.

Наталка Денисенко

У семьи Наталки Денисенко до начала полномасштабной войны был хороший заработок, ведь они с мужем много снимались в разных проектах. Впрочем, сейчас звезда почти не привлечена к съемкам лент, ведь производство многих картин приостановилось до лучших времен.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Впрочем, определенный заработок у Наталки все же есть, хотя и не такой, какой был до полномасштабной войны. Тем временем муж Наталки – актер Андрей Фединчик – служит в рядах ВСУ. У него тоже есть зарплата. Впрочем, у Фединчика нет военного опыта, поэтому оклад у него минимальный.

В настоящее время семья Наталки живет в основном на сбережения, которые им с мужем удалось отложить до начала полномасштабной войны.

Настя Каменских и Потап

Исполнительница рассказывала, что с начала полномасштабной войны они полностью потеряли свой заработок. В частности, деньги отдавали на благотворительность. За свои концерты артисты тоже не брали денег. Они их все переводили на помощь Украине.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Как признавалась Настя, супруги сейчас живут на средства, которые они накопили до вторжения России. Также пара тратит средства, которые откладывала на клипы и другие проекты.

TAYANNA

В начале полномасштабной войны артистка вместе с сыном уехала жить на Бали. Там Татьяна жила со своим бойфрендом. Он помогал артистке финансово. Впрочем, пара разорвала отношения. Мужчина еще некоторое время помогал артистке арендовать жилье.

В настоящее время исполнительница живет с сыном в Польше. Певица признавалась, что у нее есть сбережения, которые она и тратит.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Дмитрий Гордон

Журналист рассказал, что заработок существенно изменился. То, что раньше Дмитрию приносило заработок, сейчас только это отнимает. Знаменитости помогает "сводить концы с концами" его Youtube-канал, который продолжает приносить стабильный доход.

Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Сергей Притула

С начала полномасштабной войны ведущий полностью потерял свой заработок, а свои накопленные средства начал активно переводить на помощь ВСУ.

Как рассказывал шоумен, его выручила финансовая подушка. Сейчас же определенные заработки у Притулы есть, например, он недавно работал над дубляжем мультфильма "Мавка". Впрочем, работы все равно почти нет.

Сергей Притула / Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Тоня Матвиенко

Артистка рассказывала, что в начале войны их семья осталась без основного заработка. Концертная деятельность супругов прекратила приносить им доход.

Тоня с дочерью живет в Великобритании, там исполнительница получает социальные выплаты, на которые они с дочерью живут. Более того, певица пытается отложить какие-то средства, чтобы привезти их в Украину.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочь / Фото: пресс-служба Тони Матвиенко

Василиса Фролова

Знаменитость сейчас живет с мужем и сыном в Дубае. Ведущая полностью потеряла свой заработок из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас знаменитость за границей обеспечивает муж, который "Warner Brothers".

Василиса Фролова с сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

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