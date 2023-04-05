"Мавка. Лесная песня" бьет рекорды во Франции: украинский мультик обогнал американский экшн "Шазам! Ярость богов"

По состоянию на понедельник на мультфильм во Франции было продано около 161 тысячи билетов.

Украинский мультипликационный фильм "Мавка. Лесная песня" бьет бешеные рекорды в Европе.

Премьера анимационной ленты в Украине прошла 2 марта, а уже 29 марта "Мавка" вышла на широкие экраны французских кинотеатров.

По сообщению Госкино Украины, мультфильм в первый день проката во Франции занял первую позицию среди всех премьерных релизов, обойдя блокбастер "Шазам! Ярость богов".

"По состоянию на понедельник на мультфильм во Франции было продано 160 827 билетов. Это означает второй по результативности стартовый уикенд в национальном французском прокате в 2023 году, пятое место в национальном бокс-офисе Франции за неделю и 5% французского кинотеатрального рынка", — говорится в сообщении Госкино.

«Мавка. Лесная песня» стала лидером по просмотрам в кинотеатрах Франции. Об этом сообщили на портале AlloCiné. Опубликовано ГосКино Украины Вторник, 4 апреля 2023 г.

Отметим, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" был создан при поддержке Госкино и Агентства США по международному развитию. За первую неделю показов фильм собрал 24,9 млн. грн, что стало рекордом кассовых сборов среди отечественных релизов.

"Мавка. Лесная песня" уже на экранах: как создавался самый ожидаемый украинский мультфильм

После второй недели показов собрание выросло до 60 млн грн, количество зрителей составило 466 258 человек. После третьей недели показов собрание выросло до 82 млн грн, что сделало его самым кассовым украинским фильмом. После четвертой недели фильм собрал 98,6 млн грн, а общее количество зрителей составило 779 798 человек.

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