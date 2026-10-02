Майкл Дуглас 40 лет скрывал роман с известной актрисой: как первая жена разоблачила их отношения

Майкл Дуглас / © Associated Press

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Американский актер Майкл Дуглас впервые признался в романе с известной актрисой.

Как оказалось, артиста связывали отношения с коллегой Кэтлин Тернер. Об этом звезда Голливуда рассказал в своих мемуарах «Одна адская поездка», передает People.

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Актеры вместе играли в фильме «Роман с камнем», где они были любовниками. Экранные чувства артистов переросли в настоящие. Поклонники тогда это подозревали, однако что Кэтлин Тернер, что Майкл Дуглас отрицали отношения.

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Наконец-то актер раскрыл правду. Во время съемок фильма артисты действительно влюбились друг в друга и стали встречаться. Правда, они тщательно скрывали эти отношения. Даже режиссер картины «Роман с камнем» ничего не подозревал. Майкл Дуглас вспоминает, что после завершения съемочного дня тайно пробирался в гостиничный номер Кэтлин Тернер.

Кэтлин Тернер / © Associated Press

Однако этот роман завершился. Дело в том, что Майкл Дуглас был женат. Хотя у артиста были серьезные проблемы в отношениях с тогдашней женой и даже тогда речь шла о разводе, но они пытались их сохранить ради маленького сына. И вот, когда Диандра прибыла на съемочную площадку, сразу поняла, что между ее мужем и Кэтлин Тернер что-то есть. Жена актера поговорила с его коллегой. После этого откровенного разговора Кэтлин Тернер и поставила точку.

«Диандра заподозрила что-то неладное. По-видимому, это женская интуиция. В какой-то момент она осталась наедине с Кэтлин и четко дала ей понять, что мы все еще женаты. Это заставило Кэтлин задуматься. Она не хотела вмешиваться», — пишет в мемуарах актер.

Майкл Дуглас с первой женой Диандрой / © Associated Press

Наконец Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер прекратили отношения. При этом они решили молчать о том, что между ними что-то было. Спустя целых 40 лет звезда Голливуда раскрыл правду.

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Отметим, Майкл Дуглас был женат на Диандре с 1977-го до 1995 года. У бывших супругов есть общий сын Кэмерон, который появился на свет в 1978 году. Сейчас Майкл Дуглас состоит в браке с актрисой Кэтрин Зета-Джонс. У пары есть двое общих детей — сын Дилан и дочь Кэрис.

Напомним, недавно украинский актер Максим Рягин впервые прокомментировал роман со звездой «Скаженого весілля». Артист признался, как между ними возникли чувства.

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