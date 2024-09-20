Майкл Дуглас признался, как изменил свое мнение об Украине после посещения Киева: "Не такого ожидал"

Американский актер Майкл Дуглас признался, как после визита в Киев изменилось его отношение к Украине.

Так, звезда Голливуда после возвращения из Украины домой в США поделился с огромной иностранной аудиторией в Instagram своими впечатлениями от столицы, где посетил Саммит первых леди и джентльменов. В частности, рассказал о кровавой войне, развязанной Россией на территории Украины и трудностях пересечения границы.

"Как известно, Украина находится под ужасной, ужасной войной с Россией, поэтому сейчас немного сложно добираться до Киева, столицы. Вам нужно проехать 11 часов поездом от польской границы до Киева", — сказал Майкл.

79-летняя знаменитость не скрывает, что перед приездом в Украину его ожидания немного отличались от того, что он увидел на самом деле. В частности, звезду Голливуда поразила архитектура Киева и единство украинцев. Также он вспомнил о разрушенной россией детской больнице "Охматдет", которую посетил во время своего визита.

Майкл Дуглас в Киеве / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

"То, куда мы приехали, оказалось волшебным городом, действительно волшебным городом, я не такого ожидал. Я представлял себе Восточную Германию еще до падения Берлинской стены, но я увидел этот фантастический мегаполис. Невероятная культура, прекрасные рестораны и потрясающая энергетика. Присутствует небольшое количество разрушений, мы увидели детскую больницу, самую большую во всей Украине, которая полностью разрушена, и точно понятно, что это было не ошибочно. Некоторые здания по-прежнему стоят, но понадобится много работы. Что мы с Диланом вынесли оттуда – невероятный дух людей. Когда ты думаешь, что происходило с Украиной, начиная от режима Сталина и Второй мировой войны, а потом она оказалась вынуждена сражаться и защищать свои более 30 лет демократии. Это невероятное место и большое напоминание всем нам о важности свободы, демократии и о том, как нужно работать ради них", - поделился Дуглас.

Майкл Дуглас с сыном в Киеве / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Майкл Дуглас в Киеве / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Сын Майкла Дугласа в Киеве / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Напоследок Майкл Дуглас публично обратился к лидерам Украины и поблагодарил за гостеприимство и мужество в борьбе за демократию. Особенно поддержал президента Украины. К тому же, призвал иностранных фанатов донатить для помощи украинской армии и украинцам.

"Хотел бы публично поблагодарить Елену Зеленскую за приглашение на Саммит, руководителя ОП Андрея Ермака за гостеприимство и помощь, и конечно Президента Зеленского. Вы – правильный человек в правильном месте. Я желаю вам всяческой поддержки. Учитывая приближение выборов у нас в стране, пусть это будет нам большим напоминанием о хрупкости демократии и о том, как за нее нужно бороться всеми способами. Всем мира!", - подчеркнул звезда.

Майкл Дуглас в Киеве / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Напомним, недавно редакция ТСН.ua рассказывала, какие исторические достопримечательности Киева посетил Майкл Дуглас и с кем из украинских звезд встретился.

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