Майкл Дуглас с иронией высказался о позиции Трампа касательно РФ и напомнил истинное отношение россиян к США

Американский актер Майкл Дуглас с иронией высказался о позиции президента США Дональда Трампа по отношению касательно России.

Лидер Штатов делает довольно неоднозначные заявления по поводу РФ. В частности, он успел назвать Зеленского "диктатором", обвинять Украину в начале войны, а Россию отказывается называть агрессором. Более того, Трамп пытается наладить дипломатические отношения с РФ.

В своем Instagram Майкл Дуглас с иронией отреагировал на такую позицию президента США. Актер напомнил истинное отношение россиян к американцам. По словам Дугласа, за последние 75 лет РФ только то и делала, что пыталась уничтожить США. Звезда Голливуда шокирован событиями, которые происходят. Майкл Дуглас говорит, что будто бы очнулся в новом мире.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

"Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел, и это как будто бы новый мир. Мы с россиянами союзники... Я думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. Во всяком случае, я просто хочу на секунду засурмить в собственный рог", — высказался актер.

Отметим, Майкл Дуглас с начала полномасштабной войны поддерживает Украину и осуждает действия России. Кроме того, 11 сентября артист удивил украинцев. Актер вместе с сыном приехал в Киев. Они побывали на экскурсии столицей и приняли участие в Саммите первых леди и джентльменов. Также Дуглас пожертвовал средства в поддержку Украины и призвал это делать других.

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