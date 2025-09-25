- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 369
- Время на прочтение
- 1 мин
Майкл Дуглас в день рождения жены растрогал публичным обращением к ней
Кэтрин Зета-Джонс и актер празднуют дни рождения в один день.
Американский актер Майкл Дуглас и его жена Кэтрин Зета-Джонс празднуют день рождения.
Так сложилось, что звезды родились в один и тот же день — 25 сентября. Поэтому в Instagram они публично поздравили друг друга. В частности, 81-летний Майкл опубликовал совместное селфи, сделанное во время их недавней игры в гольф. К тому же, кроме поздравлений, знаменитость рассказал о спортивном достижении Кэтрин.
"Моя сестричка по дате рождения, какая радость отпраздновать еще один год с тобой! Поздравляю с твоей зрелищной игрой на Celebrity Ryder Cup. С днем рождения, любовь моей жизни", — растрогал Дуглас.
В свою очередь именинница ответила возлюбленному взаимностью. 56-летняя Зета-Джонс поздравила Майкла в ответ фото-воспоминаниями с ним и отметила, что возможность праздновать вместе для нее — настоящий подарок судьбы.
"С Днем рождения, Майкл! Возможность делить этот особенный день с тобой случается раз в жизни!" — поздравила актриса.
Поэтому это еще раз доказывает, что все слухи о разводе в прошлом. Более того, в ноябре Дуглас и Зета-Джонс будут праздновать 25-ю годовщину супружеской жизни.
Напомним, недавно жена боксера Александра Усика высказалась об их 16-й годовщине брака и восхитила поцелуями.