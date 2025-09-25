Майкл Дуглас в день рождения жены растрогал публичным обращением к ней

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Американский актер Майкл Дуглас и его жена Кэтрин Зета-Джонс празднуют день рождения.

Так сложилось, что звезды родились в один и тот же день — 25 сентября. Поэтому в Instagram они публично поздравили друг друга. В частности, 81-летний Майкл опубликовал совместное селфи, сделанное во время их недавней игры в гольф. К тому же, кроме поздравлений, знаменитость рассказал о спортивном достижении Кэтрин.

"Моя сестричка по дате рождения, какая радость отпраздновать еще один год с тобой! Поздравляю с твоей зрелищной игрой на Celebrity Ryder Cup. С днем рождения, любовь моей жизни", — растрогал Дуглас.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

В свою очередь именинница ответила возлюбленному взаимностью. 56-летняя Зета-Джонс поздравила Майкла в ответ фото-воспоминаниями с ним и отметила, что возможность праздновать вместе для нее — настоящий подарок судьбы.

"С Днем рождения, Майкл! Возможность делить этот особенный день с тобой случается раз в жизни!" — поздравила актриса.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © instagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Поэтому это еще раз доказывает, что все слухи о разводе в прошлом. Более того, в ноябре Дуглас и Зета-Джонс будут праздновать 25-ю годовщину супружеской жизни.

