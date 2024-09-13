Майкл Дуглас в Киеве: чем актера поразила столица во время войны, с кем встретился и как помог Украине

Американский актер Майкл Дуглас прибыл в Украину с важной миссией.

В этом году звезда вместе с 23-летним сыном Диланом стал почетным гостем Четвертого саммита первых леди и джентльменов в Киеве. Редакция ТСН.ua предлагает узнать, как звезда Голливуда отзывается о столице, что поразило его больше всего, с кем он встретился и чем помог Украине во время своего пребывания здесь.

Майкл Дуглас в Киеве / Фото: facebook.com/gotokyiv/

Первый визит Майкла Дугласа в Украину и его впечатление от Киева

О появлении актера в столице стало известно 11 сентября. В частности, резонанс наделал его первый выход в центр Киева. Так, Майкл Дуглас с сыном прогулялся по достопримечательностям города. К тому же актер своими глазами увидел разрушенную оккупантами детскую больницу "Охматдет" и посетил Киево-Печерскую Лавру.

Кроме того, чтобы больше ознакомиться с историей Украины, Майкл Дуглас посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на выставку "Украина – распятие", посвященную российско-украинской войне. Также звезда Голливуда поднялся на пьедестал монумента "Родина-мать" и осмотрел невероятную панораму Киева.

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

Тогда же стало известно, что Дуглас посетил столицу Украины не только как турист, но и как Посол доброй воли ООН с целью участия в Саммите первых леди и джентльменов. К слову, событие этого года было посвящено безопасности детей. Во время мероприятия Майкл поделился своими впечатлениями от Киева и украинцев. По его словам, больше всего он был поражен не только архитектурой города и людьми, но и историческим фактом, что "Киев древнее Москвы".

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

"Я сейчас впервые в Киеве. Имею чрезвычайную возможность быть гостем Четвертого саммита первых леди и джентльменов. Да, я джентльмен. Я был очень тронут увиденным, киевлянами и их достижениями. Для меня было открытием, что Киев древнее Москвы. Об этом мне рассказали в Лавре", — поделился актер.

Встреча звезды Голливуда с известными украинцами в столице

Почти сразу после своего приезда в столицу Майкл Дуглас отведал традиционную украинскую кухню. В частности, почетного гостя взялся кормить звездный шеф-повар Евгений Клопотенко в своем ресторане в центре города. По его словам, звезда высоко оценил наш борщ с салом. И на прощание знаменитости сделали общее фото.

Майкл Дуглас и Евгений Клопотенко / Фото: соцмережі

Какими украинскими блюдами Евгений Клопотенко угощал Майкла Дугласа и Энтони Блинкена?

Своим памятным селфи с Послом доброй воли ООН также похвастались супруги Мирошниченко. Их встреча была не случайной, потому что Тимур стал ведущим Саммита первых леди и джентльменов. Во время события шоумен с возлюбленной не упустили возможность запечатлеть важную встречу.

Тимур Мирошниченко с женой и Майклом Дугласом с сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Важное обращение Майкла Дугласа из Киева к иностранцам

Артист с первых дней полномасштабного вторжения стал на сторону Украины и поддерживает ее в войне против РФ. Прибыв в столицу, Майкл в очередной раз напомнил иностранцам о важности финансовой помощи украинским бойцам и пострадавшим в результате кровавой войны, которую развязала Россия.

Так, с помощью фандрайзинговой платформы United24 знаменитость призвал небезразличных помогать Украине. Более того, Майкл Дуглас показал это на собственном примере и рассказал, что непременно сделает и собственное пожертвование.

"Я думал над тем, чем могу помочь, как поддержать. Поэтому я хочу, чтобы все знали о платформе United24, которая действует под эгидой президента Зеленского и охватывает самые разные проблемы, с которыми сталкивается Украина. Поэтому я знаю, что свой вклад я сделаю в United24 и надеюсь, что вы сделаете то же самое. Спасибо", - подчеркнул звезда Голливуда.

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