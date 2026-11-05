Майкл Дуглас впервые за длительное время показался на публике с детьми от Кэтрин Зеты-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press

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Американский актер и продюсер Майкл Дуглас впервые за долгое время появился на публике с детьми от жены, британской артистки Кэтрин Зеты-Джонс.

Звезда Голливуда очень редко бывает на мероприятиях со своими наследниками. Однако в этот раз 82-летний артист сделал исключение. Майкл Дуглас побывал на гала-концерте Tibet House US Art of Freedom Gala 2026 с сыном и дочерью.

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Конечно, семейство охотно позировало на красной дорожке перед папарацци. На мероприятие Майкл Дуглас надел черный костюм и синюю рубашку. 23-летняя Кэрис позировала перед объективами фотокамер в черном гольфе и длинной юбке, свои волосы она распустила, а образ дополнила украшениями. А вот 26-летний Дилан выбрал коричневый костюм и яркую рубашку.

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Майкл Дуглас с детьми от Кэтрин Зеты-Джонс / © Getty Images

Отметим, Майкл Дуглас является отцом троих детей. В браке с Диандрой Лукер у актера родился сын Кэмерон, которому сейчас 47 лет. С 2000 года артист женат на актрисе Кэтрин Зете-Джонс. У пары есть двое общих детей — сын Дилан и дочь Кэрис.

Напомним, недавно Майкл Дуглас раскрыл, куда исчез американский актер Джек Николсон. Артист высказался о состоянии здоровья своего давнего друга.

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