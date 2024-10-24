Майкл Дуглас впервые за долгое время показался с 45-летним сыном от бывшей жены

Американский актер Майкл Дуглас впервые за длительное время показал своего старшего сына Кэмерона от бывшей жены Диандры Лукер.

Наследника артиста – Дилана – от актрисы Кэтрин Зеты-Джонс можно часто заметить с отцом. А вот первенец актера редко появляется в его компании. Но на этот раз Майкл Дуглас вместе с обоими сыновьями посетил светское мероприятие.

Они все вместе побывали на праздновании 40-летия награды княгини Грейс Келли в Нью-Йорке. Майкл Дуглас и 45-летний Кэмерон одели черные костюмы, между тем 24-летний Дилан – темно-синий. Однако Камерон все же удивил собравшихся своим образом. Он надел довольно оригинальную черно-белую обувь со смайликом, которая однозначно привлекала внимание.

Майкл Дуглас с сыновьями / Фото: Getty Images

Отметим, Майкл Дуглас является отцом троих детей. Сын Кэмерон появился на свет в браке с Диандрой Лукером. Мужчине сейчас 45 лет. В свое время он наделал хлопот звездному отцу. В июле 2009 года полиция задержала Кэмерона за хранение наркотиков, а в апреле 2010 года суд присудил ему пять лет заключения за торговлю наркотическими веществами.

Также Дуглас воспитывает со второй женой Кэтрин Зетой-Джонс 24-летнего Дилана и 21-летнюю Кэрис. Недавно актер делился фотографиями с дочерью и показывал, как они вместе проводят время.

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