Майкл Мэдсен умер: известна причина смерти голливудского актера

Майкл Мэдсен / © Associated Press

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Стала известна причина смерти голливудского актера Майкла Мэдсена, который умер 3 июля.

Звезду Голливуда, который часто снимался в фильмах режиссера Квентина Тарантино, нашли мертвым в собственном доме в Малибу. На момент смерти актеру было 67 лет. Как пишет издание NBC4 Los Angeles, врачи раскрыли точную причину его смерти.

В частности, Майкл Мэдсен умер от сердечной недостаточности. Недуг вызвали болезни сердца и алкогольная зависимость актера. К слову, вскрытие тела не проводилось. Кардиолог, который лечил артиста, подписал свидетельство о смерти. Тем временем правоохранители пришли к выводу, что звезда Голливуда умер по естественным причинам.

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Майкл Мэдсен / © Associated Press

Отметим, Майкл Мэдсен - популярный голливудский актер, который часто снимался в фильмах культового режиссера Квентина Тарантино. Он сыграл в таких лентах, как "Бешеные псы", "Донни Браско", "Убить Билла", "Город грехов", "Омерзительная восьмерка" и многих других.

Напомним, недавно стало известно, что умер легендарный украинский композитор Игорь Поклад. О смерти знаменитости сообщила его жена Светлана Поклад 9 июля.