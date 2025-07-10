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Майкл Мэдсен умер: как снимался в Киеве и получил "Кобзаря" от Зеленского
В эксклюзивном комментарии ТСН.ua звезда театра "Черный квадрат" актер Алексей Курилко вспомнил, как снимался вместе с голливудским актером.
Украинский актер и писатель Алексей Курилко рассказал, как снимался с легендарным актером Майклом Мэдсеном и каким он был вне камер. Также мы вспомнили, как еще будущий президент Владимир Зеленский подарил звезде "Кобзаря".
Известный голливудский актер Майкл Мэдсен скончался 3 июля на 68-м году жизни. Его нашли мертвым в собственном доме. Уже известна и причина смерти знаменитости – звезда фильмов "Бешеные псы" и "Убить Билла" умер от сердечной недостаточности.
С Украиной Майкла Медсена связывает немногое, однако он неоднократно бывал, в частности, в Киеве. Первый раз он приехал в 2011-м как гость Киевского международного кинофестиваля. А в 2015-м принял участие в проекте студии "Квартал 95" - "Киев вечерний".
В частности, звезда фильмов Тарантино снялся в розыгрыше, который ему устроила украинская команда. По сюжету он пришел на интервью к журналистке, и в то же время рядом с ними появился ее бывший муж, который приревновал девушку к Мэдсену. Этого агрессивного любовника играл известный актер театра и кино Алексей Курилко.
"Майкл запомнился мне очень скромным, даже немного застенчивым. Несмотря на свой статус вел себя очень вежливо. Никакой звездности в нем не увидел. После нашего розыгрыша он даже сказал: “А чего вы так слабенько надо мной поиздевались? Можно было еще ярче сделать, чтобы вывести из себя. Даже предлагал переснять какие-то кадры. Было приятно, что он так включился в съемку и хотел, чтобы у нас все получилось. С ним было легко общаться, хоть и через переводчика", – рассказал ТСН.ua Алексей Курилко.
По словам Курилко, о политике они не общались, но Майкл рассказал, что ему очень понравилась Украина, наш народ, и он обязательно хочет приехать снова.
К слову, во время съемок в студии шоу "Киев вечерний" Майкл Мэдсен больше часа общался с тогдашними ведущими проекта – Владимиром Зеленским и Валерием Жидковым. А в конце шоу получил из рук будущего президента уникальное двуязычное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
Отметим, в последние годы Мэдсен занимался озвучиванием персонажей в видеоиграх, снимался в независимом кино и работал над выпуском автобиографии, которую так и не успел дописать.
Актер был трижды женат и имел шестерых сыновей. Но, к сожалению, три года назад один из них, 26-летний Хадсон, свел счеты с жизнью.
Напомним, недавно скончался легендарный композитор Игорь Поклад. Владимир Зеленский также отреагировал на его смерть.