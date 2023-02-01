Майкла Джексона в байопике сыграет его племянник-копия

Уже есть первые кадры, как племянник легендарного музыканта готовится к роли.

О легендарном музыканте Майкле Джексоне снимают биографический фильм под названием "Майкл". Тем временем роль поп-короля сыграет близкий и родной ему человек.

Ответственную миссию доверили 26-летнему Джафару Джексону, сыну старшего брата исполнителя, пишет The Playlist.

Джафар Джексон / Фото: Associated Press

Как отметил режиссер ленты Антуан Фукуа, Джафар непревзойденно воплощает образ своего дяди Майкла Джексона, словно унаследовал от него талант. Более того, он чувствует духовную связь молодого артиста с легендарным исполнителем.

"Чрезвычайно увлекательно наблюдать за тем, как Джафар воплощает в жизнь образ Майкла. Когда я впервые встретил Джафара, то почувствовал сильную духовную связь, он с врожденной естественностью подражает Майклу и у него прекрасная "химия" с камерой", — рассказал Фукуа.

Джафар Джексон в роли Майкла Джексона / Фото: instagram.com/jaafarjackson

Кстати, в своем Instagram Джафар уже опубликовал фото, где он перевоплощается в Майкла Джексона. Поклонники были просто шокированы, насколько племянник похож на своего легендарного дядю.

Режиссеры просто не нашли бы никого лучше на эту роль. У вас такуя же улыбка, как и у Майкла, невинный вид. Также движения, взгляд, голос – все как у Майкла. Безупречный выбор. Вы войдете в историю

Настоящий Джексон в роли Майкла. Фантастическое решение!

Просто невероятно похож на Майкла!

Напомним, планируется, что в 2024 году мир увидит автобиографическую ленту о легендарном певце Майкле Джексоне. В фильме, который получил название "Майкл", создатели хотят рассказать о начале карьеры артиста, его взлетах и падениях. Не обойдут вниманием и личную жизнь поп-звезды. В частности, продюсеры обещают рассказать в картине и о скандальных событиях с биографии артиста, в частности, о том, как его в последние годы жизни обвиняли в педофилии.

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