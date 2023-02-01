Майкла Джексона в байопике сыграет его племянник-копия

Уже есть первые кадры, как племянник легендарного музыканта готовится к роли.
О легендарном музыканте Майкле Джексоне снимают биографический фильм под названием "Майкл". Тем временем роль поп-короля сыграет близкий и родной ему человек.
Ответственную миссию доверили 26-летнему Джафару Джексону, сыну старшего брата исполнителя, пишет The Playlist.
Как отметил режиссер ленты Антуан Фукуа, Джафар непревзойденно воплощает образ своего дяди Майкла Джексона, словно унаследовал от него талант. Более того, он чувствует духовную связь молодого артиста с легендарным исполнителем.
"Чрезвычайно увлекательно наблюдать за тем, как Джафар воплощает в жизнь образ Майкла. Когда я впервые встретил Джафара, то почувствовал сильную духовную связь, он с врожденной естественностью подражает Майклу и у него прекрасная "химия" с камерой", — рассказал Фукуа.
Кстати, в своем Instagram Джафар уже опубликовал фото, где он перевоплощается в Майкла Джексона. Поклонники были просто шокированы, насколько племянник похож на своего легендарного дядю.
- Режиссеры просто не нашли бы никого лучше на эту роль. У вас такуя же улыбка, как и у Майкла, невинный вид. Также движения, взгляд, голос – все как у Майкла. Безупречный выбор. Вы войдете в историю
- Настоящий Джексон в роли Майкла. Фантастическое решение!
- Просто невероятно похож на Майкла!
Напомним, планируется, что в 2024 году мир увидит автобиографическую ленту о легендарном певце Майкле Джексоне. В фильме, который получил название "Майкл", создатели хотят рассказать о начале карьеры артиста, его взлетах и падениях. Не обойдут вниманием и личную жизнь поп-звезды. В частности, продюсеры обещают рассказать в картине и о скандальных событиях с биографии артиста, в частности, о том, как его в последние годы жизни обвиняли в педофилии.
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