Майклу Дугласу – 80: как выглядел актер в молодости, тяжелая болезнь и все его женщины

Американский актер Майкл Дуглас 25 сентября отмечает день рождения. В этом году звезда Голливуда юбиляр. Артисту исполняется 80 лет.

За это время актер успел построить успешную карьеру, получить "Оскар", дважды жениться и стать отцом троих детей.

Недавно Майкла Дугласа изрядно полюбили в Украине, ведь он во время полномасштабной войны приехал в Киев с важной миссией, чем удивил украинцев.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua в день рождения актера решила показать, каким он был в молодости, как изменился с годами, как построил успешную карьеру и что известно о его личной жизни.

Молодость Майкла Дугласа и актерская карьера

Майкл Дуглас родился в семье актеров. Его отцом был знаменитый Кирк Дуглас, а мама – Дайена Дилл. Несложно было предположить, с какой профессией Дуглас-младший свяжет свою жизнь.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Правда, будущая звезда Голливуда поначалу учился в военной академии. Впоследствии Дуглас увлекся кинематографом и поступил в Калифорнийский университет на факультет драматического искусства.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Карьерный путь актер начал в далеком 1970 году. Однако слава к нему пришла далеко не сразу. Первую популярность Дугласу принесла роль в ленте "Улицы Сан-Франциско" 1972 года. Правда, это не тот успех, на который рассчитывал актер. Дуглас переквалифицировался и стал продюсером. Его первым фильмом в новом амплуа стала картина "Пролетая над гнездом кукушки". Лента 1975 года имела огромный успех и завоевала сразу пять статуэток "Оскара".

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Актер не останавливался работать. Он активно продюсировал фильмы, а также играл роль за ролью. Наконец, упорный труд давал результаты. Фильмы "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Война супругов Роуз" сделали Майкла Дугласа известным актером, а кинокритики начали смело утверждать, что он не уступает успехам звездному отцу.

Уже в 1989 году звезда Голливуда получил "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Уолл-стрит".

Как актер менялся с годами

В общем, карьера Майкла Дугласа стремительно шла вверх. Он снимался во многих успешных картинах, среди которых "Американский президент", "Игра", "Идеальное убийство", "Уолл-стрит: деньги не спят", "Трафик" и многие другие.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Особым в карьере Дугласа есть фильм "Основной инстинкт", где он сыграл главную роль в паре с актрисой Шэрон Стоун. Это была довольно громкая и неоднозначная киноработа артиста. Тем не менее, лента окончательно закрепила за Дугласом звание одного из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров Голливуда.

Кстати, в артиста арсенале немало наград. В частности, "Оскар" ему принесла картина "Уолл-стрит", а основные теленаграды США — "Эмми", "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров — "За канделябрами".

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Личная жизнь Майкла Дугласа

У Майкла Дугласа было не так много романов, о которых знала бы публика. В начале своей карьеры знаменитость состоял в отношениях с американской актрисой Брендой Ваккаро. Отношения пары начались в 1971 году и продолжались в течение шести лет.

Дальше Дуглас стал встречаться с дочерью австрийского дипломата Диандрой Лукер. Пара сыграла свадьбу в марте 1977 года. Кстати, на тот момент Дугласу было 32 года, а его избраннице всего 19. Через год после свадьбы у супругов родился совместный сын, которого они назвали Камероном. Однако в этого брака не было счастливого конца.

Майкл Дуглас с первой женой / Фото: Associated Press

Уже в 1995 году пара разошлась, а пять лет спустя они официально развелись, при этом Дуглас заплатил бывшей 45 миллионов долларов отступных, некоторые права на общую недвижимость и платил алименты.

Майкл Дуглас с первой женой / Фото: Associated Press

Второй женой актера, с которой он сейчас состоит в браке, стала британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая младше его на 25 лет. Пара сыграла роскошную свадьбу 18 ноября 2000 года.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

В браке у влюбленных родилось двое детей – сын Дилан, которому сейчас 24 года, и дочь Кэрис, которой 21 год.

Майкл Дуглас с сыном и дочерью / Фото: Getty Images

Кстати, в отношениях Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа были свои проблемы. В 2013 году супруги собирались развестись. Инициатором был Майкл Дуглас, который якобы "устал от депрессии" жены. Впрочем, уже через три месяца актеры передумали разводиться.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Кстати, по поводу расторжения брака. В случае развода Дуглас должен заплатить Кэтрин Зете-Джонс 3 миллиона долларов за каждый год их супружеской жизни, а если актер изменит женк – 5 миллионов долларов.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Именно так в брачном контракте прописала артистка, ведь о ее муже в Голливуде ходила слава известного ловеласа, у которого якобы была довольно бурная личная жизнь.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Тяжелая болезнь актера

В августе 2010 года Майкл Дуглас узнал, что страдает от тяжелой болезни. Врачи диагностировали у артиста рак гортани. Звезда Голливуда тогда перенес курс агрессивной химиотерпатии, а актерскую деятельность поставил на паузу.

Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

Тяжелая болезнь обессилила Майкла Дугласа. Он даже перестал надеяться на выздоровление и был уверен, что это конец. У актера было последнее желание – сыграть повторную свадьбу с женой и во второй раз объявить брачный обет Кэтрин Зете-Джонс. К счастью, Майкл Дуглас начал поправляться.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Уже в начале декабря 2010 звезда Голливуда объявил, что завершил курс лечения и планирует возвращаться к работе. В январе 2011 года Майкл Дуглас сообщил, что вылечился от рака.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Майкл Дуглас и Украина

Когда Россия вторглась на территорию Украины, голливудский актер осудил враждебные действия страны-агрессора. Артист тогда поддерживал украинский народ и гордился тем, как украинцы борются за демократию.

Владимир и Елена Зеленские с Майклом Дугласом и его сыном / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

"Сейчас отличное время оценить, что такое настоящая демократия. Я очень горжусь тем, что сделали люди в этой стране", — говорил актер.

Более того, 11 сентября этого года Майкл Дуглас сделал для украинцев сюрприз. Актер вместе со своим 24-летним сыном Диланом приехал в Киев. Это был первый приезд артиста в Украину.

В рамках визита в столицу Дуглас побывал на экскурсии, посетил "Охматдет", Киево-Печерскую лавру, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Родину-Мать, а также наслаждался украинской кухней.

Майкл Дуглас с сыном в Киеве / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Также Майкл Дуглас принял участие Саммите первых леди и джентльменов. Кроме того, актер призвал помогать ВСУ и, в частности, Украине финансово. Более того, Майкл Дуглас заявил, что будет примером для этого и сделает пожертвования на помощь украинцам.

Майкл Дуглас в Киеве / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

"Я думал над тем, чем могу помочь, как поддержать. Поэтому я хочу, чтобы все знали о платформе United24, которая действует под эгидой президента Зеленского и охватывает самые разные проблемы, с которыми сталкивается Украина. Поэтому я знаю, что свой вклад сделаю в United24, и надеюсь, что вы сделаете то же самое. Спасибо", - призывал актер.

Владимир и Елена Зеленские с Майклом Дугласом и его сыном / Фото: Сайт президента Украины

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