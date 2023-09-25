Майли Сайрус кардинально сменила цвет волос и удивила новым имиджем

Известная исполнительница больше не блондинка.
Популярная американская певица Майли Сайрус решилась на кардинальные перемены в своем внешнем виде.
Результатом перемен артистка похвасталась в своем Instagram. Сайрус опубликовала кадры, на которых предстала с другим цветом волос. К слову, если уже много лет певица была блондинка, то теперь стала брюнеткой.
Исполнительница уже показалась с темным цветом волос и получила немало комплиментов от поклонников касательно нового имиджа.
Правда, многие фанаты обратили внимание на лицо исполнительницы. Они убеждены, что знаменитость прибегла к уколам красоты, которые портят ее внешность. Правда, сама певица никогда официально не говорила, что колола какие-то инъекции в лицо.
- Что случилось с твоим лицом?
- Я очень надеюсь, что ты не станешь одержимой медицинскими процедурами красоты. Ты ведь и так прекрасна!
- Не делай уколы красоты!
Напомним, недавно американская актриса Хайден Панеттьери тоже кардинально сменила цвет волос и похвасталась новым имиджем. Правда, не все фанаты артистки оценили перемены.
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