Майли Сайрус кардинально сменила цвет волос и удивила новым имиджем

Популярная американская певица Майли Сайрус решилась на кардинальные перемены в своем внешнем виде.

Результатом перемен артистка похвасталась в своем Instagram. Сайрус опубликовала кадры, на которых предстала с другим цветом волос. К слову, если уже много лет певица была блондинка, то теперь стала брюнеткой.

Майли Сайрус / Фото: instagram.com/mileycyrus

Исполнительница уже показалась с темным цветом волос и получила немало комплиментов от поклонников касательно нового имиджа.

Майли Сайрус / Фото: instagram.com/mileycyrus

Правда, многие фанаты обратили внимание на лицо исполнительницы. Они убеждены, что знаменитость прибегла к уколам красоты, которые портят ее внешность. Правда, сама певица никогда официально не говорила, что колола какие-то инъекции в лицо.

Что случилось с твоим лицом?

Я очень надеюсь, что ты не станешь одержимой медицинскими процедурами красоты. Ты ведь и так прекрасна!

Не делай уколы красоты!

Напомним, недавно американская актриса Хайден Панеттьери тоже кардинально сменила цвет волос и похвасталась новым имиджем. Правда, не все фанаты артистки оценили перемены.

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