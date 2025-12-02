Майли Сайрус намекнула на помолвку с младшим на шесть лет известным музыкантом

Майли Сайрус с бойфрендом / © Associated Press

Популярная американская певица и актриса Майли Сайрус намекнула на помолвку с бойфрендом, музыкантом Максом Морандо.

Такие сплетни возникли не на пустом месте. Парочка на днях совершила совместное редкое появление на публике. Влюбленные посетили премьерный показ фильма "Аватар: Огонь и пепел" в Лос-Анджелесе. Перед тем, как отправиться на просмотр картины, Майли Сайрус и Макс Морандо попозировали перед объективами фотокамер.

На событие артистка надела вечернее черное платье с блестками. Белые волосы исполнительница распустила, а образ дополнила дерзким макияжем и украшениями. Тем временем младший на шесть лет возлюбленный артистки выбрал сдержанный костюм с рубашкой.

Майли Сайрус с бойфрендом / © Associated Press

Правда, внимание поклонников привлекли вовсе не образы влюбленных, а одна интересная деталь. На безымянном пальце Майли Сайрус виднелось кольцо, очень сильно похожее на обручальное. Более того, певица словно демонстрировала украшение, тем самым намекая на помолвку.

Майли Сайрус с бойфрендом / © Associated Press

Отметим, Майли Сайрус и Макс Морандо начали встречаться в 2021 году после свидания вслепую. Свои отношения они особо не афишируют. Слухи о вероятной помолвке пара тоже не комментирует.

