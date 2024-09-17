Майли Сайрус обвинили в краже и подали в суд – подробности

Исполнительницу обвинили в плагиате.
Популярная американская певица Майли Сайрус оказалась в эпицентре скандала.
Ее хит "Flowers", получивший Грэмми, оказался плагиатом. По крайней мере, так утверждает компания Tempo Music Investments. Организация заявила, что певица "намеренно скопировала" песню "When I was your man" Бруно Марса, которая была выпущена еще в 2013 году. Более того, компания уже подала соответствующее заявление в суд, пишет The Daily Mail.
В частности, компания считает песню "Flowers" похожей по мелодике, как в куплете, так и припевах, с хитом Марса: "безусловно, исходя из комбинации и количества сходства между двумя записями, "Flowers" не существовало бы без "When I was your man ".
В свою очередь, хитмейкер Майли Сайрус пока не комментирует инцидент. Тем временем Tempo Music требует от артистки и ее команды продюсеров и лейбла возмещения ущерба за кражу. Кроме того, компания пытается запретить звезде исполнять вирусный хит на концертах и распространять его на стриминговых платформах.
Напомним, недавно певица Шакира рассказала о неприятном инциденте прямо на сцене. Знаменитость прервала свое выступление из-за одного нюанса.
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