Майли Сайрус обвинили в краже и подали в суд – подробности

Популярная американская певица Майли Сайрус оказалась в эпицентре скандала.

Ее хит "Flowers", получивший Грэмми, оказался плагиатом. По крайней мере, так утверждает компания Tempo Music Investments. Организация заявила, что певица "намеренно скопировала" песню "When I was your man" Бруно Марса, которая была выпущена еще в 2013 году. Более того, компания уже подала соответствующее заявление в суд, пишет The Daily Mail.

В частности, компания считает песню "Flowers" похожей по мелодике, как в куплете, так и припевах, с хитом Марса: "безусловно, исходя из комбинации и количества сходства между двумя записями, "Flowers" не существовало бы без "When I was your man ".

В свою очередь, хитмейкер Майли Сайрус пока не комментирует инцидент. Тем временем Tempo Music требует от артистки и ее команды продюсеров и лейбла возмещения ущерба за кражу. Кроме того, компания пытается запретить звезде исполнять вирусный хит на концертах и распространять его на стриминговых платформах.

