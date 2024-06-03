Майли Сайрус посветила голой грудью в боди-сеточке и призналась, как держит себя в форме

Популярная американская певица Майли Сайрус взбудоражила воображение фанов новым соблазнительным фотосетом.

Для специальной фотосессии для модного издания W Magazine певица предстала в нескольких образах. В частности, на серии снимков Майли полностью обнажила свой бюст и похвасталась формами в полупрозрачном боди-сеточке. На теле звезды виднеется много татуировок.

Майли Сайрус. Фото: W Magazine/Alasdair McLellan

Майли Сайрус. Фото: W Magazine/Alasdair McLellan

На других фото Сайрус примерила более сдержанный стиль одежды и предстала в разных костюмах и платьях. И рассекретила, каких правил придерживается, чтобы выглядеть потрясающе.

Майли Сайрус. Фото: W Magazine/Alasdair McLellan

Майли Сайрус. Фото: W Magazine/Alasdair McLellan

"Мой образ жизни чрезвычайно прост. На первом месте – никакого алкоголя. Моя мантра, как и у любого спортсмена, звучит так: "Тренируйся так, как ты выступаешь". Вот почему я тренируюсь на каблуках. Тренажерный зал приравнивается к строгому месту, но у меня есть свои каблуки цвета слоновой кости, которые напоминают мне о Мэрилин Монро. Преимущественно все мои тренировки проходят на каблуке. Мне интересно феминизировать пространство для тренировок, потому что много спортивного оборудования выглядит ужасно", - рассказала Майли в интервью W Magazine.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук также посветила своими пышными формами. Она примеряла купальник и попозировала возле бассейна.