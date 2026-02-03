Майли Сайрус пренебрежительно отреагировала на победу Леди Гаги на "Грэмми" и нарвалась на шквал критики

Майли Сайрус и Леди Гага / © Associated Press

Реклама

Американская певица Майли Сайрус пренебрежительно отреагировала на награждение коллеги Леди Гаги на "Грэмми-2026".

Скандалы вокруг торжественной церемонии вручения музыкальных премий не утихают. На этот раз под раздачу попала Майли Сайрус. А все из-за ее странной реакции во время награждения Леди Гаги статуэткой "Грэмми".

В этом году Леди Гага завоевала награду в номинации "Лучший вокальный поп-альбом" благодаря пластинке Mayhem. Исполнительница поднялась на сцену, чтобы забрали статуэтку. Между тем присутствующие в зале начали бурными аплодисментами поздравлять артистку. Однако этого не сделала Майли Сайрус. Артистка, в отличие от других присутствующих, не встала с места и осталась сидеть с невозмутимым выражением лица. Также певица проигнорировала аплодисменты, пишет Page Six.

Реклама

Майли Сайрус / © Associated Press

В Сети уже успели раскритиковать Майли Сайрус за такое поведение. Исполнительницу обвинили в пренебрежительном отношении к успеху коллеги. Однако некоторые пользователи все же попытались пролить свет на ситуацию.

Леди Гага / © Associated Press

По словам юзеров, такая реакция у Майли Сайрус совсем не связана с Леди Гагой. Все дело якобы в продюсере певицы Эндрю Уайатте, который вместе с ней поднимался на сцену "Грэмми". В свое время Сайрус сотрудничала с ним, когда готовила альбом Plastic Hearts. Поговаривали, что между ними был бурный роман. Однако в отношениях пары якобы не только не было счастливого конца, но они и завершились серьезной враждой. Поэтому, очевидно, Майли Сайрус не поддержала Леди Гагу именно из-за Эндрю Уайатта.

Напомним, в этом году на "Грэмми" произошел и политический скандал. Ведущий церемонии Тревор Ноа язвительно подколол Дональда Трампа за остров Джеффри Эпштейна. Тем временем президент США пригрозил ему судом.