Майли Сайрус рассказала об отношениях со значительно младшим музыкантом и как на них влияет разница в возрасте

Американская певица Майли Сайрус рассказала об отношениях с музыкантом Максом Морандо.

К слову, между влюбленными есть разница в возрасте. В частности, Сайрус на шесть лет старше своего избранника. Как говорит знаменитость, разница в возрасте все же дает о себе знать и чувствуется, что они словно из разных эпох. По словам артистки, ее возлюбленный вырос с ноутбуком, у нее же был компьютер, который она делила с другими членами семьи. Кроме того, Макс, в отличие от Майли, больше доверяет информации из Сети.

Майли Сайрус с Максом Морандо / Фото: Associated Press

"Он смотрит на жизнь совсем иначе, чем я. Он рос с ноутбуком. У меня был настольный компьютер, которым я делился с братьями и сестрами. Честно говоря, он дрессировал нашу собаку с помощью Reddit (американский веб-сайт – прим. ред.). Я спрашиваю: "Ты уверен, что мы должны это делать?". И он говорит: "На Reddit написано так и бла, бла, бла", — рассказала исполнительница в интервью Harper's Bazaar.

Тем не менее, по словам певицы, их с возлюбленным много чего объединяет. Для Майли Сайрус важно, чтобы ее партнер с легкостью смотрел на жизнь. Таким, как говорит артистка, и является Макс Морандо. Кроме того, возлюбленный очень сильно вдохновляет исполнительницу.

"Он очень похож на меня. Мы просто не воспринимаем жизнь слишком серьезно. И Макс просто вдохновляет меня", — добавила певица.

Майли Сайрус с Максом Морандо / Фото: Getty Images

Отметим, Майли Сайрус и Максу Морандо начали приписывать отношения с 2021 года. Только зимой 2024-го певица официально подтвердила их роман, посетив с возлюбленным церемонию вручения престижной музыкальной премии "Грэмми". На мероприятии пара не стеснялась своих чувств и охотно демонстрировала их на публику.

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