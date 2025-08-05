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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Майли Сайрус снялась обнаженной на обложке известного глянца и очаровала эффектным образом

Майли Сайрус попозировала для страниц журнала Perfect. Исполнительница показалась в разных образах, среди которых были и пикантные.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Майли Сайрус

Майли Сайрус / © Associated Press

Американская певица Майли Сайрус в довольно смелом образе снялась для обложки известного глянца.

Речь идет о журнале Perfect. 32-летняя исполнительница украсила сразу три обложки, на каждой из которых предстала в кардинально разных образах. Конечно же, среди фотографий были изрядно смелые. В частности, Майли Сайрус попозировала перед объективом фотокамеры полностью обнаженной, прикрыв пикантные места руками. Певица просто потрясла изрядно стройным и подтянутым телом.

Майли Сайрус на обложке журнала Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майли Сайрус на обложке журнала Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майли Сайрус также примерила более сдержанные образы. В частности, исполнительница позировала для обложки в винтажном корсете от Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена. Свои волосы артистка собрала в пучок.

Майли Сайрус на обложке журнала Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майли Сайрус на обложке журнала Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Довольно неожиданно было увидеть Майли Сайрус в образе Марии-Антуанетты. Артистка позировала перед объективом фотокамеры в платье и шляпе, которые были изготовлены в стиле 18 века.

Майли Сайрус на обложке журнала Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майли Сайрус на обложке журнала Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Напомним, недавно украинская певица Кристина Соловий делилась пикантными фото. Артистка показалась в купальнике и засветила изрядно стройную и подтянутую фигуру.

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