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Майли Сайрус тайно вышла замуж за известного музыканта и отыграла роскошную свадьбу
Влюбленные через год после помолвки официально стали мужем и женой.
Американская певица Майли Сайрус вышла замуж за барабанщика группы Liily Макса Морандо.
Счастливую новость сообщает издание People. 33-летняя артиста и 28-летний музыкант собирались пожениться тайно. Однако от папарацци не удалось скрыть особенное событие в их семейной жизни.
Майли Сайрус и Макс Морандо сыграли свадьбу 21 ноября, а за день до этого у них была репетиция. Влюбленные организовали праздник в Палм-Спрингс, штат Калифорния. На церемонию молодожены пригласили самых близких и родных. В частности, присутствовали мама певицы Тиш и сестра Ноа. Что интересно, для гостей был дресс-код — все были одеты в черные наряды.
Сама Майли Сайрус выбрала довольно сдержанное атласное платье с длинными рукавами и открытой спиной, от фаты она отказалась. Тем временем Макс Морандо был в черном смокинге и белой рубашке. Парочка сказала друг другу заветное да на фоне свадебной арки, украшенной множеством цветов.
Отметим, Майли Сайрус и Макс Морандо познакомились в 2021 году на свидании вслепую. Вскоре после этого влюбленные начали встречаться, хотя свои отношения они публично подтвердили только в апреле 2022 года. Парочка обручилась осенью 2025 года. Произошло это во время совместного путешествия артистов в Японию.
Правда, Майли Сайрус и Макс Морандо до этого говорили друг с другом о браке. Певица подозревала, что возлюбленный сделает ей предложение в Японии. Более того, она даже искала кольцо, чтобы подтвердились ее догадки. Однако когда исполнительница ничего не нашла, то даже расстроилась. К счастью, Макс Морандо тщательно спрятал обручальное кольцо, поэтому для артистки предложение действительно стало сюрпризом.
Для Майли Сайрус этот брак стал вторым. До этого она была замужем за австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Отношения пары с перерывами длились 10 лет, а в браке они были всего восемь месяцев. Актер указывал, что причина развода — «неразрешимые противоречия». Тем временем артистка признавалась, что они с мужем просто перестали делать друг друга счастливыми.
Напомним, недавно участница украинской версии «Холостяка» Виточка объявила, что выходит замуж за военного. Этнолог показала, как возлюбленный сделал ей предложение.