Майли Сайрус и Макс Морандо / © Associated Press

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Американская певица Майли Сайрус вышла замуж за барабанщика группы Liily Макса Морандо.

Счастливую новость сообщает издание People. 33-летняя артиста и 28-летний музыкант собирались пожениться тайно. Однако от папарацци не удалось скрыть особенное событие в их семейной жизни.

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Майли Сайрус и Макс Морандо сыграли свадьбу 21 ноября, а за день до этого у них была репетиция. Влюбленные организовали праздник в Палм-Спрингс, штат Калифорния. На церемонию молодожены пригласили самых близких и родных. В частности, присутствовали мама певицы Тиш и сестра Ноа. Что интересно, для гостей был дресс-код — все были одеты в черные наряды.

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Макс Морандо и Майли Сайрус / © Associated Press

Сама Майли Сайрус выбрала довольно сдержанное атласное платье с длинными рукавами и открытой спиной, от фаты она отказалась. Тем временем Макс Морандо был в черном смокинге и белой рубашке. Парочка сказала друг другу заветное да на фоне свадебной арки, украшенной множеством цветов.

Отметим, Майли Сайрус и Макс Морандо познакомились в 2021 году на свидании вслепую. Вскоре после этого влюбленные начали встречаться, хотя свои отношения они публично подтвердили только в апреле 2022 года. Парочка обручилась осенью 2025 года. Произошло это во время совместного путешествия артистов в Японию.

Правда, Майли Сайрус и Макс Морандо до этого говорили друг с другом о браке. Певица подозревала, что возлюбленный сделает ей предложение в Японии. Более того, она даже искала кольцо, чтобы подтвердились ее догадки. Однако когда исполнительница ничего не нашла, то даже расстроилась. К счастью, Макс Морандо тщательно спрятал обручальное кольцо, поэтому для артистки предложение действительно стало сюрпризом.

Макс Морнадо и Майли Сайрус / © Associated Press

Для Майли Сайрус этот брак стал вторым. До этого она была замужем за австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Отношения пары с перерывами длились 10 лет, а в браке они были всего восемь месяцев. Актер указывал, что причина развода — «неразрешимые противоречия». Тем временем артистка признавалась, что они с мужем просто перестали делать друг друга счастливыми.

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Напомним, недавно участница украинской версии «Холостяка» Виточка объявила, что выходит замуж за военного. Этнолог показала, как возлюбленный сделал ей предложение.

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