Майли Сайрус с мужем Максом Морандо / © Associated Press

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Американская певица Майли Сайрус вышла замуж за музыканта Макса Морандо, с которым встречалась около четырех лет. Артистка поделилась первыми свадебными фотографиями и раскрыла, каким было их празднование.

Так, в свой 34 день рождения исполнительница подтвердила брак с 28-летним барабанщиком в своем Instagram черно-белыми кадрами. На них молодожены целуются среди белых роз, позируют вместе с золотистым ретривером на фотозоне и наслаждаются особыми моментами дня.

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Майли Сайрус с Максом Морандо и собакой

Майли Сайрус с Максом Морандо

Для церемонии Сайрус выбрала белое шелковое платье от популярного драгоценного бренда с длинными рукавами и открытой спиной и отказалась от фаты. Образ дополнили элегантная высокая прическа, серьги-подвески и остроносые туфли. Ее избранник появился в черном костюме от того самого модного дома.

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Свадьба состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Для празднования пара выбрала закрытую локацию — бывшый особняк легендарного певца Фрэнка Синатры. По сообщениям СМИ, гости придерживались черного дресс-кода, так что на фоне их образов невеста отличалась белым нарядом.

Майли Сайрус с Максом Морандо

Разделить важное событие с Майли пришли родные. Среди гостей были ее мать Тиш, сестра Ноа и отец Билли Рэй Сайрус, посетивший вместе со своей партнершей, актрисой Элизабет Херли. После публикации фотографий молодоженов поздравили и знаменитости, в частности, певица Доечи, модельер Донателла Версаче, сестра невесты Бренди и другие поклонники.

«Поздравляю, моя замечательная девочка! Вы оба невероятно красивы вместе. Крепко обнимаю вас» — Донателла Версаче.

Самая красивая пара всех времен.

Поздравляю, Майли, с вашим божественным союзом и общим путешествием!

От Ханны Монтаны до этого… Наблюдать за твоим взрослением и тем, как ты открываешь этот новый раздел, кажется таким сюрреалистическим. Ты заслуживаешь всей любви и счастья в мире, Майли. Вечно буду болеть за тебя.

Личная жизнь Майли Сайрус: почему расторгла первый брак и как познакомилась с Максом Морандо

История отношений Майли и Макса началась в 2021 году. Будущих возлюбленных познакомили на свидании вслепую. С тех пор они в большинстве своем держали личную жизнь подальше от лишнего внимания, хотя музыкант время от времени сопровождал певицу на публичных мероприятиях.

Морандо играет на барабанах в лос-анджелесской рок-группе Liily. В декабре 2025 года стало известно о помолвке пары. По сообщениям медиа, музыкант сделал предложение Майле во время романтического путешествия в Японию. Он дождался последнего дня их пребывания в Киото, чтобы преподнести возлюбленной сюрприз.

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Майли Сайрус с Максом Морандо / © Associated Press

Для певицы это уже второй брак. В декабре 2018 года она вышла замуж за австралийского актера Лиама Гемсворта после длительных отношений, которые с перерывами продолжались почти десять лет. Однако супруги не смогли сохранить союз: уже в 2019 году пара разошлась из-за «неразрешимых противоречий».

Теперь Майли начинает новый этап личной жизни с Максом Морандо. Певица известна мировыми хитами Flowers, Wrecking Ball и Party in the USA, а также актерской работой в сериале «Ханна Монтана».

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