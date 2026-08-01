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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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5870
Время на прочтение
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Майор ВСУ Евгений Карась обвенчался с известной актрисой: первые фото с таинства

Пара официально заключила брак.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Евгений Карась обвенчался

Евгений Карась обвенчался

Майор ВСУ и командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась обвенчался с актрисой театра «Культ» Екатериной Шведенко.

Об этом в Facebook сообщил лидер политической сил «Братство» Дмитрий Корчинский, а также уже и опубликовал первые фото с таинства. Свадьба состоялась 31 июля. Екатерина Шведенко на кадрах предстает в белом кружевном платье с длинной фатой. А вот сам Евгений Карась отказался от традиционного костюма, вместо этого он выбрал военную форму.

После венчания состоялось небольшое празднование события, где среди гостей был военный и рэпер Александр Ярмак. По словам Дмитрия Корчинского, после этого молодожены отправились сразу на фронт.

Евгений Карась обвенчался / © facebook.com/gp.gov.ua

Евгений Карась обвенчался / © facebook.com/gp.gov.ua

«Был сегодня на венчании Евгения Карася (ВСУ) и Екатерины Шведенко (одной из ведущих актрис театра „Культ“). После этого короткое празднование и вечером молодежи отправились в свадебное путешествие на фронт. Все было хорошо», — говорится в сообщении Дмитрия Корчинского.

Евгений Карась обвенчался / © facebook.com/gp.gov.ua

Евгений Карась обвенчался / © facebook.com/gp.gov.ua

Отметим, об отношениях Евгения Карася и Екатерины Шведенко вообще мало что известно, хотя пара их и не скрывает. Они встречаются уже более двух лет, и годовщину празднуют 10 июля. Влюбленные не только обвенчались, но и состоят в официальном браке, поскольку на их безымянных пальцах видны обручальные кольца.

Напомним, недавно актер Владимир Гладкий тайно женился. Артист уже сыграл свадьбу в кругу близких и впервые показал свою молодую красавицу.

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Дата публикации
Количество просмотров
5870
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