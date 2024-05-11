Мечта Jerry Heil сбудется: прошлогодние откровения певицы, ставшие пророческими (видео)

Певица Jerry Heil, которая сегодня в дуэте с alyona alyona выступит в финале "Евровидения — 2024", еще в прошлом году только мечтала об этой сцене, но не только о ней.

Своими откровениями певица поделилась с корреспонденткой ТСН Наталией Ярмолой в Ливерпуле, выступая в фан-зоне песенного конкурса. Итак, ее слова стали пророческими!

"Украина вообще сейчас меняет мир. Трудно сказать, что я очень счастлива от условий, при которых это произошло, но все равно это факт, что благодаря Украине меняется мир, у людей расширяется видение. Я только что сидела в кафе, порадовалась, что там Руслана играла, а потом включили Сергея Лазарева и мне приходилось им объяснять, почему это неправильно ставить здесь Сергея Лазорева. Но девочка-официантка, которой я это объясняла, была очень расположена к этому. Она говорит "я не знаю, я не в контексте и я вам благодарна, что вы мне открываете глаза"... Поэтому украинцы сейчас открывают миру глаза... Мир действительно не в контексте. Если люди знают о войне и где-то слышали о том, что происходит в Украине – это уже хорошо. Но они не знают, что мы против братства, мы не хотим этих нарративов, а они продвигаются в мире и продвигаются через столь мощный конкурс. Мне это не нравится", — сказала Jerry Heil.

Напомним, уже сегодня, 11 мая, украинские представительницы, дуэт alyona alyona и Jerry Heil, будут бороться за музыкальное первенство в грандфинале конкурса " Евровидение-2024 ". Исполнительницы на Malmo Arena выступят вторыми.

Украинские представительницы будут бороться за победу на "Евровидении-2024" вместе с остальными 25 странами-участницами. Пока предлагаем посмотреть полный список всех финалистов конкурса.

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