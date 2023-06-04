Меган Фокс без макияжа в бикини крупным планом показала плоский живот и огромный бюст

Американская актриса Меган Фокс взбудоражила воображение поклонников своими горячими селфи.

На странице в Instagram знаменитость разместила несколько снимков, сделанных во время отдыха где-нибудь на пляже. На одном кадре Фокс изображена в бикини и крупным планом демонстрирует плоский живот и пышный бюст. На другом снимке Меган позирует без грамма косметики, хвастаясь своей естественной красотой.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Был ли на отдыхе с Меган ее возлюбленный, рэпер Machine Gun Kelly, она не стала уточнять. Как известно, последние несколько месяцев были непростыми для пары. В феврале в СМИ ходили слухи, что Фокс бросила жениха из-за его измены. Артистка даже удалила общие фото с избранником. Эти слухи не получили доказательства, но то, что во взаимоотношениях влюбленных была напряженная обстановка, факт.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: instagram.com/meganfox

Меган прекратила вспоминать Machine Gun Kelly в соцсетях и постить с ним совместные фото. Однако уже через месяц пара появилась вместе на светском мероприятии, а впоследствии их увидели вместе во время отдыха. Похоже, Меган Фокс и Machine Gun Kelly все же помирились, но осадок остался.

Так вот, месяц назад Меган Фокс посетила светское мероприятие в Нью-Йорке. На нем также находился Machine Gun Kelly. Но фотографироваться вместе с любимым звезда отказалась, а ее наряд – "голое" платье с экстремальным декольте будто бы говорил: "Посмотри, Machine Gun Kelly, кого ты потерял".

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