Меган Фокс без трусов показала пикантное место, где избавилась от тату в честь экса Брайана Остина Грина

Американская актриса Меган Фокс лишилась упоминания на своем теле о бывшем муже Брайане Остине Грине.

Так, звезда "Трансформеров" удалила тату с именем экс-избранника. Об этом она сообщила на странице в Instagram. Фокс разместила кадр, где позирует без трусов, а на месте рисунка с именем экса, которое было в пикантном месте, теперь цветы и змея.

Таким тату было до удаления, рисунок в виде имени "Брайан"

Меган Фокс удалила тату в честь Брайана Остина Грина / Фото: instagram.com/jesse.tattoo

Отметим, что Меган Фокс и звезда сериала "Беверли Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин были вместе в течение пяти лет. Их отношения были непростыми. Они то сходились, то расходились. В 2015 году Фокс подала на развод, однако в 2016 году влюбленные снова сошлись. У экс-супругов трое сыновей – 10-летний Ноа Шеннон, 9-летний Боди Рэнс и 6-летний Джорни Ривер. В мае 2020 года пара снова, но окончательно разошлась. В 2022 году они официально развелись.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин / Фото: Associated Press

В том же месяце стало известно, что Меган Фокс закрутила роман с американским рэпером Machine Gun Kelly. С ним актриса познакомилась во время съемок в ленте "Полночь на злаковом поле". В январе 2022 года Меган обручилась с бойфрендом.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) / Фото: Getty Images

Впрочем, впоследствии стало известно, что они поссорились. Артистка удалила все воспоминания о любимом в соцсетях и больше о нем не упоминает. Впрочем, через некоторое время Фокс увидели с Machine Gun Kelly во время отдыха.

Читайте также: