Меган Фокс бросила жениха из-за его измены – СМИ

Американская актриса Меган Фокс разошлась со своим женихом, музыкантом Machine Gun Kelly.

Об этом рассказал инсайдер изданию Page Six.

Источник поделился, что причиной разрыва пары стала измена Machine Gun Kelly. Меган нашла переписку в телефоне Machine Gun Kelly, которая дала ей основание поверить в то, что у него есть роман с другой.

Меган Фокс с женихом / Фото: Instagram Меган Фокс

Однако несмотря на разрыв, Фокс пытается понять, стоит ли давать их отношениям шанс. Говорят, что ради этого эксы ходят к семейному психологу.

"Они разошлись, но Меган хочет понять, стоит ли им спасать отношения", – рассказал инсайдер.

Ходят слухи, что Machine Gun Kelly предал Меган Фокс с гитаристкой Софи Ллойд. Однако представители музыкантши опровергают эту информацию.

Machine Gun Kelly и Софи Ллойд / Фото: Associated Press

Между тем ни Machine Gun Kelly, ни Меган Фокс не дают официальных комментариев.

Отметим, слухи о том, что у пары возник кризис в отношениях, начали распространяться в конце 2022 года. Меган сняла обручальное кольцо, удалила все совместные фото с женихом и отписалась от него в фотоблоге. Впоследствии актриса вообще деактивировала страницу в Instagram. Поговаривают, что музыкант изменил Фокс, из-за чего она ушла от него.

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