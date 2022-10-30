Меган Фокс и Machine Gun Kelly повторили дерзкие образы Памелы Андерсон и Томми Ли из 90-х

Американская актриса Меган Фокс и ее жених, музыкант Machine Gun Kelly в этом году выбрали стильные образы на Хэллоуин.

В этом году влюбленные решили сделать косплей на не менее известных и довольно скандальных супругов Памелу Андерсон и ее экс-мужа, барабанщика Mötley Crüe Томми Ли.

На странице в Instagram Меган поделилась фотографиями, на которых позирует вместе с любимым в образах Памелы и Томми Ли. Фокс позирует с белыми волосами и платье из розового топа и кожаной юбки вишневого цвета. Machine Gun Kelly для превращения стал брюнетом и надел белую майку, которая подчеркнула его многочисленные татуировки на руке.

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"Чем вам не костюмы?" – подписала кадры Меган.

В свою очередь, поклонники пары наделали комплименты их лукам: "Machine Gun Kelly очень идет черный цвет волос", "даже очень неплохо", "вообще не хуже оригинала", "какая горячая блондинка".

Отметим, что Памела Андерсон и Томми Ли были женаты с 1995 до 1998 года. Их отношения были очень эмоциональными и довольно скандальными. Чего стоит только секс-скандал, когда в руки папарацци попало хоум-видео парочки.

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