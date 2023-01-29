Меган Фокс кардинально изменила прическу и цвет волос и в бикини похвасталась фигурой

Американская актриса Меган Фокс к весне, как настоящая девушка, решила что-то изменить в себе и начала с прически.

Так, в сторис своей страницы в Instagram знаменитость продемонстрировала свой новый образ. Меган радикально изменила цвет волос и сделала новую прическу. Из пылкой брюнетки с длинными волосами актриса стала блондинкой с удлиненным каре и челкой.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Чем действительно продиктованы такие изменения в имидже, артистка не рассекретила. То ли ее жених, музыкант Machine Gun Kelly уговорил любимую на эксперимент с образом, то ли таким образом актриса готовится к новой роли, неизвестно.

Кроме новой прически, Фокс продемонстрировала и свою безупречную фигуру в бикини – судя по фото, которое звезда запостила в сторис, она как никогда готова к пляжному отдыху.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Напомним, недавно Меган Фокс в откровенном топе похвасталась аппетитным бюстом и озадачила заявлением, что находится в поиске девушки.

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