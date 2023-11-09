Меган Фокс коротко подстриглась и покрасила волосы в яркий цвет

На такие изменения знаменитость решилась в честь выхода собственного сборника стихов "Pretty Boys Are Poisonous".

Американская актриса Меган Фокс ошеломила кардинальным изменением имиджа.

В своем Instagram артистка опубликовала фото, на которых предстала с новой прической. Меган избавилась от длинных волос. Теперь у актрисы короткая стрижка "каре".

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

На этом перемены не закончились. Меган Фокс больше не брюнетка, она покрасила волосы в яркий красный цвет.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Правда, многие фанаты убеждены, что на самом деле актриса позировала перед камерой, надев качественный парик. Однако были и те, кто поверил в перевоплощение, ведь на снимках видны темные корни волос, которые по линии роста окрашены в красный цвет.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Отметим, на такие изменения Меган Фокс решилась в честь выхода ее сборника стихов "Pretty Boys Are Poisonous". В книге знаменитость поделилась личными переживаниями. В частности, Меган Фокс призналась, что пережила выкидыш. У артистки могла бы родиться девочка.

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