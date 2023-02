Меган Фокс на фоне слухов о разрыве с женихом удалила их фото и заговорила о нечестности

В Сети все чаще обсуждают вероятный разрыв американской актрисы Меган Фокс с женихом, музыкантом Machine Gun Kelly.

Пользователи убеждены, что у парочки начались проблемы в конце 2022 года. Более того, фанаты удивляются, что Machine Gun Kelly сделал предложение Меган еще год назад, а они до сих пор не женились. Между тем, пара не комментировала свой вероятный разрыв, однако Меган подогрела эти слухи.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Голливудская актриса удалила со своего фотоблога все общие фото с женихом. Также артистка опубликовала собственный снимок, который неоднозначно подписала строкой из песни Бейонсе — "You can taste dishonesty/it's all over your breath", что в переводе означает "ты можешь почувствовать нечестность на вкус/она везде в твоем дыхании".

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Вместе с этим Фокс перестала следить за страницей Machine Gun Kelly в Instagram.

Тем временем музыкант не пошел на столь решительные шаги. У него до сих пор на странице есть фотографии из Меган, и он продолжает следить за ее профилем.

Напомним, отношения Machine Gun Kelly и Меган Фокс начались в 2020 году. Актриса официально подтвердила роман с музыкантом 16 июня, а перед этим весной она ушла от своего мужа, актера Брайана Грина.

