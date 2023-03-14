Меган Фокс на фоне слухов о разрыве с женихом вышла в свет в соблазнительном платье и без кольца

Американская актриса Меган Фокс ошеломила своим появлением на светском мероприятии после слухов о разрыве с женихом, музыкантом Machine Gun Kelly.

Звезда появилась на вечеринке Vanity Fair Oscars в соблазнительном черном платье с очень глубоким декольте и роскошным колье. К тому же Меган решила прибегнуть к экспериментам и изменила цвет волос на рыжий.

Однако одна деталь в образе актрисы привлекла наибольшее внимание. Фокс вышла в свет без кольца, с которым ей сделал предложение Machine Gun Kelly.

Более того, весь вечер Меган провела в компании звезды "Черного Адама" 26-летнего Ноя Сентинео. По словам инсайдеров, актриса пыталась вести себя легко и непринужденно.

Напомним, что слухи о разрыве Мегана и Machine Gun Kelly появились в феврале. Как сообщают источники, приближенные к паре, музыкант предал невесте с гитаристкой Софи Ллойд. На фоне новостей Меган удалила все фотографии из своих соцсетей и отказывается комментировать свои отношения с женихом.

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