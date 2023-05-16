Меган Фокс обнажилась для обложки известного глянца и призналась, что у нее есть психическое расстройство

Американская актриса и модель Меган Фокс почти обнаженной снялась для обложки известного глянца.

Знаменитость украсила страницы журнала Sports Illustrated Swimsuit. На фото Меган позировала на пляже Доминиканской Республики. Артистка предстала в откровенном наряде, который едва прикрывал пикантные места. В частности, Меган позировала в специальном плетении из цепи, украшенном золотыми монетами. Откровенный наряд изрядно подчеркнул стройную фигуру актрисы.

Кстати, в интервью журналу Меган Фокс сделала довольно неожиданное признание, что у нее есть психическое расстройство. Как рассказала знаменитость, она страдает дисморфофобией, то есть ей не нравится собственное тело.

"У меня дисморфофобия тела. Я никогда не видела себя такой, какой видят меня другие люди. В моей жизни никогда не было такого момента, когда я любила бы свое тело. Никогда и ни за что", — призналась звезда.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Актриса также поделилась, что не знает, почему у нее возникло такое расстройство. По ее словам, ее окружение точно этому не способствовало, ведь в среде, где она росла, там вообще не уделялось этому внимание.

Читайте также: