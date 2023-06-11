Меган Фокс обвинили в том, что она "заставляет" сыновей носить одежду для девочек: актриса отреагировала

Голливудскую актрису Меган Фокс раскритиковали в Сети за ее воспитание трех несовершеннолетних сыновей и то, что она позволяет им носить одежду для девушек.

Скандал возник после того, как режиссер и общественный деятель Робби Старбак, известный своими гомофобными высказываниями, в своем Twitter заявил о том, что актриса силой пытается "превратить" сыновей в дочерей. По словам Старбака, он лично был свидетелем того, как Меган довела мальчиков до слез и назвал ее поведение "насилием".

"Это сыновья Меган Фокс. Мы жили в одном коттеджном городке, и наши дети играли в парке. Я видел, как двое из них расплакались, что мама заставляла их носить девичью одежду, а няня пыталась их успокоить. Это чистое насилие над детьми. Молитесь за них", — написал режиссер.

These are Megan Fox’s sons. We used to live in the same gated community and our kids played at the park. I saw 2 of them have a full on breakdown saying they were forced by their mom to wear girls clothes as their nanny tried to console them. It’s pure child abuse. Pray for them. pic.twitter.com/k3ULKG7fFm — Robby Starbuck (@robbystarbuck) June 8, 2023

Актриса не стала молчать после такого громкого заявления в свой адрес и в Instagram написала ответное письмо. Меган заявила, что Старбак пытается таким образом всего-навсего привлечь внимание общественности, чтобы попасть в политику.

"Я действительно не хочу уделять вам внимание, потому что ты явно гонишься за популярностью. Но позвольте мне научить вас кое-чему... Независимо от того, насколько отчаянно вы можете в любое время стремиться к богатству, власти, успеху или славе — никогда не используйте детей как рычаг или социальную валюту.Особо под злонамеренным и ошибочным поводом. Эксплуатация гендерной идентичности моего ребенка для привлечения внимания к своей политической кампании поставила вас на неправильную сторону вселенной. Меня много раз сжигали в огне такие самовлюбленные, импотентные, маленькие человечки, как вы, но я все еще здесь. Ты напал не на ту ведьму", — написала Меган.



Напомним, что Меган Фокс воспитывает троих сыновей — 10-летнего Ноа Шеннона, 9-летнего Боди Ресона и 6-летнего Джонни Ривера — от предварительного брака с актером Брайаном Остином Грином. К семье было приковано много внимания со стороны фанатов и СМИ, ведь все сыновья пары носят одежду для девочек и длинные волосы. Звездные родители отмечают, что с уважением относятся к выбору детей и готовы их поддерживать.

Мегна Фокс с бывшим мужем и детьми / Фото: instagram.com/meganfox

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