Меган Фокс откровенным топом подчеркнула пышный бюст и объявила, что ищет девушку

Зачем именно актрисе нужна девушка, она не уточнила.

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс в очередной раз взбудоражила воображение поклонников своими провокационными фото.

На странице в Instagram звезда разместила серию соблазнительных снимков, на которых позирует в пушистой сиреневой шапке и в откровенном топе, подчеркнувшем ее пышный бюст. Игривости образу Меган добавил яркий макияж.

Интересно, что эти кадры артистка сопроводила необычным объявлением: "Сейчас ищу девушку. Просьба присылать заявки в личные сообщения", — написала под фото Фокс.

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Зачем знаменитости неожиданно понадобилась девушка, она уточнять не стала. Но фаны предположили, что, возможно, Меган вместе с женихом, музыкантом Machine Gun Kelly, решили разнообразить их личную жизнь.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Напомним, что актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly в начале 2022 года объявили о своей помолвке. О романе страстной парочки стало известно в мае 2020 года – тогда Фокс ушла от актера Брайана Остина Грина к американскому рэперу Колсону Бейкеру, более известному как Machine Gun Kelly. Влюбленные познакомились во время съемок в триллере "Полночь на залковом поле" (Midnight in the Switchgrass). С тех пор они не расставались. Чтобы скрепить свой союз, Меган и Колсон даже обменялись амулетами с собственной кровью, которые носят на шее.

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