Американскую актрису и модель Меган Фокс после разрыва отношений с бывшим женихом Machine Gun Kelly заподозрили в воссоединении после слухов об изменах рэпера.

Как сообщает People со ссылкой на близкие к паре источники, 39-летняя звезда и популярный рэпер снова проводят много времени вместе. Их дочь, которую они назвали Сага Блейд, родилась в марте 2025 года и, по словам инсайдеров, именно она подтолкнула пару на сближение после разрыва.

«Они часто вместе, но он вскоре отправится в турне. Пока неизвестно, присоединится ли к нему Меган. Они ведут себя как пара, но официально не объявляли о возобновлении отношений», — рассказал инсайдер.

Источник добавляет, что MGK почти каждую ночь проводит время в доме Меган с ребенком, помогает с уходом за малышом и пытается быть максимально вовлеченным в семейную жизнь. По словам знакомых пары, сейчас между ними уже нет прежнего напряжения.

«Меган в восторге от того, как он взял ответственность за семью. Хотя они пока живут отдельно, совместное воспитание дочери очень их сблизило. Они ставят ребенка на первое место — и это ощутимо изменило их динамику. Он прекрасно ладит с ребенком, а Меган получает настоящее удовольствие от совместного времяпрепровождения», — делится источник.

Напомним, что Фокс имеет еще троих сыновей — Ноя, Бодхи и Джорни — от предыдущего брака с актером Брайаном Остином Грином, а у Machine Gun Kelly есть 16-летняя дочь Кейси от его бывшей Эммы Кэннон. К слову, после ряда драматических расставаний и примирений, в августе 2025 года инсайдеры сообщали, что бывшие вместе с дочкой отправились в Коста-Рику, где смогли якобы «восстановить доверие» в своих отношениях и «почувствовать себя друзьями».

