Меган Фокс рассекретила, как трое сыновей от экс-мужа отреагировали на ее беременность

Американская актриса и модель Меган Фокс рассказала, как сыновья от экс-мужа, актера Брайана Остина Грина, отреагировали на ее беременность.

Знаменитость сейчас ждет рождения ребенка он жениха, рэпера Machine Gun Kelly. Для Меган Фокс малыш станет четвертым. Актриса в комментарии для издания People поделилась, что сыновья уже в ожидании появления на свет младшего братика или сестренки. Более того, мальчики пообещали маме не оставаться в стороне и помогать ей в воспитании малыша.

"Дети очень рады пополнению в семье, и они пообещали помочь и не оставаться в стороне", — заверила актриса.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Отметим, Меган Фокс воспитывает трех сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина – 12-летнего Ноа, 10-летнего Боди и 8-летнего Джорни. Для актрисы и Machine Gun Kelly это будет первый совместный ребенок. К слову, жених Фокс от предыдущих отношений воспитывает дочь.

Напомним, недавно украинскую певицу Олю Цибульскую заподозрили во второй беременности. Исполнительница с юмором ответила на слухи о пополнении в ее семье.

Читайте также: