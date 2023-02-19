Меган Фокс резко ответила на слухи об измене своего любимого: "Оставьте невинных людей в покое"

Голливудская актриса Меган Фокс не выдержала и ответила на слухи о том, что бросила своего жениха, музыканта Machine Gun Kelly, из-за его измены.

На днях звезда удалила свою страницу в Instagram, однако решила вернуться с заявлением. Меган заверила своих поклонников в том, что к их отношениям с Machine Gun Kelly не причастны третьи лица.

Однако подробности разлада в паре Меган комментировать не стала. Актриса ни опровергла, ни подтвердила разрыв со своим женихом.

"В эти отношения не вмешивались третьи лица любого рода. Это включает, но не ограничивается реальными людьми, DM, ботами Al или демонами-суккубами. Хотя мне очень не хочется лишать вас возможности пускать случайные безосновательные новости, которые были бы гораздо точнее написаны ChatGPT, вам нужно дать этой истории умереть и оставить всех этих невинных людей в покое", – написала Фокс.

Фото: instagram.com/meganfox

Напомним, что слухи о том, что у пары возник кризис в отношениях, начали распространяться в конце 2022 года. Меган Фокс перестала носить обручальное кольцо, удалила все общие фото с женихом и отписалась от него в Сети.

Читайте также: