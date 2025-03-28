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Меган Фокс родила дочь после скандального расставания с отцом ребенка
Это четвёртый малыш для 38-летней звезды.
Американская актриса и модель Меган Фокс стала мамой в четвертый раз.
Радостным известием поделился экс-жених знаменитости, 34-летний рэппер Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер. В своем Instagram он опубликовал первые кадры новорожденной и рассекретил, что стал отцом дочери. Впрочем, больше подробностей он не раскрыл. Так что пока имя крохи остается в секрете.
"Она наконец здесь! Наше маленькое небесное зернышко", - написал рэпер.
Отметим, прямо во время беременности Меган Фокс объявила о разрыве отношений с женихом Колсоном Бейкером. В прошлом году инсайдер отмечал, что возлюбленные разошлись из-за скандала Поговаривали, что модель якобы нашла в телефоне экс-избранника "контент, который ее очень огорчил". Впрочем, из кадров Бейкера становится ясно, что его бывшая все же позволяет ему видеться с новорожденной.
К слову, для 38-летней Меган это уже четвёртый ребенок. От бывшего брака она уже воспитывает троих детей – сыновей Бодхи, Нова и Джорни. В то же время у Бейкера также есть 15-летняя дочь от еще одной бывшей.