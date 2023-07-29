Меган Фокс в "голом" платье похвасталась пышным бюстом без бюстгальтера

Звезда "Трансформеров" увлекла смелым образом.
Голливудская актриса Меган Фокс умеет привлечь своими откровенными аутфитами.
И на этот раз звезда не осталась незамеченной, опубликовав фотографии с пикантным луком в Instagram. Для своего недавнего выхода в свет Меган выбрала "голое" платье розового цвета в оранжевую полоску, которая подчеркнула все ее прелести. Образ звезда дополнила большим количеством украшений на шее, а свои рыжие волосы собрала в высокую прическу.
Особой пикантности образу придало то, что под наряд актриса не стала одевать бюстгальтер – Меган прикрыла грудь специальными наклейками. Предупреждая гневные комментарии по поводу своей откровенности, Меган сразу ответила хейтерам в подписи на фото и сообщила, что надежно скрыла свои соски.
"Прежде чем вы начнете гневно печатать – это не мои соски, успокойтесь. они надежно и полностью спрятаны под наклейками для сосков. Поэтому не волнуйтесь, мы все проживем еще один день без разрыва в пространственно-временном континууме", – написала Фокс.
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