Меган Фокс в "голом" платье выпятила пышный бюст и отказалась делать фото с женихом на одной вечеринке

Американская актриса Меган Фокс на днях впервые после слухов о разрыве помолвки с рэпером Machine Gun Kelly появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке.

Звезда "Трансформеров" посетила вечеринку, посвященную новому выпуску глянца Sports Illustrated Swimsuit Issue 2023, обложку которого украсила. На вечеринку Фокс пришла в наряде, в котором точно не могла остаться незамеченной.

37-летняя Меган одела "голое" обтягивающее платье с прозрачными вставками в области живота и рук. Впрочем, больше всего в луке артистки привлек внимание ее пышный бюст, едва уместившийся в наряде.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Отметим, что эту же вечеринку посетил и возлюбленный Меган, 33-летний рэпер Machine Gun Kelly. Правда, на красной дорожке пара вела себя так, словно они и не знают друг друга. Фотографам они позировали отдельно, и за кулисами мероприятия держались не слишком вместе.

Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Напомним, что в феврале в Сети распространились слухи, что Меган Фокс бросила Machine Gun Kelly и разорвала с ним помолвку. Причиной якобы стала измена рэпера с другой. На то, что в отношениях пары не все хорошо, указало и то, что Фокс удалила общие фото с любимым и заговорила в своих постах о нечестности.

Но уже в апреле эмоциональную пару застали вместе во время отдыха на Гавайях. Они выглядели счастливыми, а инсайдер, близкий к влюбленным, заверил, что их отношения после конфликта вышли на новый уровень и стали крепче.

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